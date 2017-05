Schonach Räuber muss für 18 Monate ins Gefängnis

Das Villinger Schöffengericht verurteilte einen 31-Jährigen, der in Schonach eine junge Frau überfallen und ihr mit Gewalt die Handtasche entrissen hat. Wegen diverser Vorstrafen sah der Richter keine Möglichkeit für Bewährung.

Schonach (in) Wegen gemeinschaftlich begangenen Raubes verurteilte das Schöffengericht am Amtsgericht Villingen-Schwenningen am Donnerstag einen 31-Jährigen. Der verurteilte Täter, der ein Geständnis abgelegt und auch Reue gezeigt hatte, wird 18 Monate im Gefängnis einsitzen müssen, denn aufgrund zahlreicher weiterer, wenn auch minder schwerer Delikte sah das Schöffengericht keine Möglichkeit, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Zur Zeit sitzt der erneut Verurteilte eine Strafe wegen diverser Diebstähle und Beleidigung ab.

Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, in der Nacht zum 3. April 2016 gegen 4.15 Uhr gemeinschaftlich mit einem 50-jährigen Mittäter eine junge Frau, die sich auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstelle befand, überfallen und dieser unter Gewaltanwendung die Handtasche entrissen zu haben. Da die Überfallene sich wehrte, konnte die Tat nur mit grober Gewalt durchgeführt werden, stellte die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift fest. Der 50-jährige Mittäter, das Verfahren gegen ihn wurde wegen weiterer Delikte abgetrennt, steuerte während des Raubüberfalls das Fahrzeug, mit dem die beiden Täter unterwegs waren. Der 31-Jährige räumte vor dem Gericht die Tat ein und ersparte dem Opfer, vor Gericht aussagen zu müssen. Er verstehe sich selbst nicht und wolle sich in aller Form bei dem Opfer entschuldigen, trug seine Anwältin vor. Gar nicht auszudenken, wie er reagiert hätte, wäre so etwas seiner eigenen Schwester zugestoßen, meinte er.

Während der Staatsanwalt zwar die Alkoholisierung des Täters als Erklärung für die Tat einräumte, so bescheinigte er dem Angeklagten doch eine erhebliche kriminelle Energie, wie man an dem Vorstrafenregister ablesen könne. Deshalb schloss er die Möglichkeit der Bewährung aus. Die Verteidigerin forderte für ihren Mandanten eine Freiheitsstrafe, die man allerdings zur Bewährung aussetzen möge. Das Gericht blieb mit 18 Monaten Freiheitsentzug zwar unter den geforderten 24 Monaten, schloss sich aber in der Frage der Bewährung, die man nicht gewähren wollte, den Forderungen des Staatsanwalts an.