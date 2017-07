Schonach Pfarrfest leidet unter dem Wetter

Der Erlös der Veranstaltung rund um das katholische Pfarrzentrum St. Urban kommt dem Kindergarten zugute, der sein 125-jähriges Bestehen feiert. Ein Flohmarkt des Eine-Welt-Kreises rundete das Programm ab.

Schonach – Rund um das katholische Pfarrzentrum St. Urban fand am Sonntag wieder das Pfarrfest statt. Die Organisatoren hatten angesichts der mäßigen Wettervorhersagen jede Möglichkeit der Bestuhlung im Pfarrzentrum genutzt. Doch auch draußen füllten sich gegen Mittag recht bald die Bänke. Pünktlich zum Festbeginn stoppte der Nieselregen.

Zum Frühschoppen unterhielt der Handharmonika-Spielring mit flotten Rhythmen die Besucher, während in der Küche die verschiedenen Gerichte im Akkord zubereitet wurden. Das Pfarrfest ist für sein besonderes Speisenangebot seit Langem bekannt und somit stets eine beliebte Adresse bei den Schonachern. Zum Nachtisch gab es an der reichhaltig bestückten Kuchentheke alles, was das Herz begehrt, außerdem wartete der Kairos-Chor wieder an seinem Stand mit tollen Eiskreationen auf.

Ebenfalls ein wichtiger Baustein des Schonacher Pfarrfestes: der Flohmarkt des Eine-Welt-Kreises. Bilder, Geschirr, Spielsachen, Bücher und viele andere Sachen lagen zum Kauf bereit und lockten die Besucher an. Mit dem Erlös wird das Malawi-Projekt des Studenten Philipp Müller aus Furtwangen unterstützt, der bedürftigen Kindern in Afrika eine Schulbildung ermöglichen will.

Zum Unterhaltungsprogramm am Nachmittag trug musikalisch die „Alte Garde“ bei, außerdem bestand die Möglichkeit, mit Organist Josef Spath die Orgel in der Pfarrkirche zu besichtigen. Emilian Kienzler fuhr mit seinem Traktor zahlreiche Runden durchs Dorf – mit an Bord viele begeisterte Mädchen und Jungen.

Gerald Sandner, Pfarrgemeinderatsvorsitzender der Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“, freute sich über den Zuspruch der Gäste und das große Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer. „Auch viele Pfarrgemeinderatskollegen aus der Raumschaft waren da, brachten einen Kuchen oder halfen mit“, informierte er.

Der Erlös des gesamten Festes kommt dem Kindergarten St. Raphael zugute, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. „Leider schauten nur wenige Eltern und Kinder nach dem Kindergarten-Jubiläums-Gottesdienst beim Pfarrfest vorbei“, berichtete Sandner. Das mangelnde Interesse sei doch enttäuschend, hatte man neben einem besonderen Speisenangebot auch einen Spielbereich für die Kinder eingerichtet. „Schade, wo doch der Festerlös direkt den Kindergartenkindern zu Gute kommt“, sagte Sandner gegenüber unserer Zeitung.