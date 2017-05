Das Publikum ist hingerissen von den Liedern, den Musikern und der Sängerin. Die Zuhörer im Haus des Gastes applaudieren stehend und fordern vehement Zugaben.

Schonach – „Oesch’s die Dritten“ wurden auch bei ihrem dritten Auftritt in Schonach euphorisch gefeiert. Die frenetisch geforderte Zugabe ließ das Haus des Gastes förmlich kochen.

Sie verstehen es einfach, ihre Anhänger mitzureißen. So auch bei ihrem dritten Auftritt im voll besetzten Haus des Gastes. Von Beginn an herrschte eine ausgelassene Stimmung unter den vielen Fans. Diese waren von überall her angereist, so ein Fan-Bus aus der Schweiz und Gäste aus Frankreich. Extra aus Ulm ist der neunjährige Julian mit seinem Vater gekommen. Der Junge hat die Musiker im Internet entdeckt und ist ganz begeistert.

„Oesch’s die Dritten“ feiern ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum, und Veranstalter Karl Trenkle aus Schönenbach hat es erreicht, dass sie trotz vollem Terminkalender auch in Schonach auftreten. Auf der Bühne war eine Parkbank mit Laterne aufgebaut. Nebenan stand das Piano mit der Aufschrift „Jodelzirkus“. So lautet auch die neueste CD, von der viele Lieder zu hören waren. Mit dem „Zirkusjodel“ konnte Frontfrau Melanie ihre herrliche Stimme erwärmen und die Zuhörer gleich in gute Laune versetzen. Diese machen bereitwillig mit, erfreuen sich am Dargebotenen und singen selbst beim Refrain mit. Die mitgebrachten Taschentücher werden ständig geschwenkt, das Publikum klatscht überschwänglich. Im Magazin des Ensembles zum 20-Jährigen heißt es: „Ausstrahlung, Charme, Witz, Originalität, Feingefühl, Leidenschaft und Hingabe sind die Gewürze, die ein Lied überhaupt geschmackvoll machen.“ Das ist in allen zu Herzen gehenden Liedern enthalten. Ob nun melancholisch zu „Sieben Tränen“ oder „Wenn Du einmal traurig bist“. Richtig rund geht es auf der Bühne, wenn Vater Hansueli in die Tasten seiner „Örgeli“ greift, die Söhne Kevin und Mike Gitarre und E-Bass spielen und Urs Meier sein Akkordeon erklingen lässt.

Bei diesem Konzert war im Hintergrund eine riesige Leinwand aufgebaut. Passende Bilder untermalten die gesungenen Lieder. Wunderschöne Aufnahmen waren zu sehen von Bergen, Seen und Schmetterlingen zu dem Lied „Butterfly“ von Danyel Gérard. Nach der Pause wurde ein Rückblick auf die 20 Jahre gezeigt, als die drei Kinder zu singen begannen. An den Großvater erinnerte musikalisch dessen Fox „Typisch Oesch“. Mit anderen Texten bestückte Gospels lassen die Sehnsucht nach den Bergen und Seen spüren. Überhaupt sind die Musiker bodenständig geblieben. Melanie meinte dazu: „Es ist wichtig, seinen Wurzeln und sich selber treu zu bleiben.“ Nach zweieinhalb Stunden kochte der Saal förmlich. Trenkle dankte den Musikern und war selbst tief bewegt von dem Konzert und den herrlichen Bildern im Hintergrund.

Zur Frage nach einem möglichen vierten Auftritt meinte Melanie: „Gerne kommen wir wieder. Wir müssen halt noch einen passenden Termin finden.“

Die Fans forderten frenetisch, lautstark und mit stehenden Ovationen weitere Zugaben und freuten sich über Peter Hinnens „7000 Rinder“ – zum bildlichen Feuerwerk jodelte Melanie nochmals ausgiebig. Beim anschließenden Autogramme schreiben im Foyer waren die Musiker dicht umlagert.