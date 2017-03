Schonach Nockalm Quintett spielt auf

Auftritt im Schonacher Haus des Gastes

Schonach – Das „Nockalm Quintett“ gastiert am Samstag, 22. April, um 20.30 Uhr, im Haus des Gastes in Schonach. Karten sind im Vorverkauf bei Karl Trenkle, Telefon 07723/22 88, und bei der Tourist-Info Schonach, 07722/ 96 48 10, erhältlich. Seit mehr als 30 Jahren steht das „Nockalm Quintett“ auf der Bühne. Die „Nockis“ haben sich die Herzen des Publikums erspielt. Stufe für Stufe sind sie die Erfolgsleiter emporgestiegen, haben alle Ebenen des Musikerlebens bravourös gemeistert und sind heute eine stabile Größe, wenn es darum geht, für die Freunde des Schlagers eine Party auf der Bühne zu zaubern. Das kommt nicht von ungefähr.

Die „Nockis“ haben die harte, vielseitige Schule des Livegeschäfts durchgemacht. Dort, wo das Publikum gnadenlos ist, wenn die Unterhaltung nicht passt. Daraus und dadurch ist im Laufe der Zeit eine kongeniale, höchst professionelle Mischung aus der Stimme des Frontmannes Gottfried Würcher, den Melodien und vor allem den lebensnahen Texten gewachsen. Das Erfolgsgeheimnis sei schnell auf einen Punkt gebracht: Die Zuhörer bei einem Nockalm-Konzert finden sich mit ihren Gedanken nahezu komplett in den Liedern wieder, heißt es in einer Mitteilung. Es scheint, als seien diese den Menschen aus der Seele geschrieben. Es geht meist um die Liebe mit allen ihren Unwägbarkeiten. Es geht um das Leben, Freundschaft oder einfach Momente des Glücks oder der Leidenschaft.

Eine Nockalm-Show sei daher mehr als ein Konzert. Es sei der Live-Soundtrack des Lebens der Zuhörer. Man staune immer wieder, wie das Publikum auf Friedl Würcher reagiert und miterlebt, wie sich der Bogen der Unterhaltung in all seinen Facetten spannt. Für eine perfekte Show sind die „Nockis“ gut gerüstet: ein dichtes Klangbild, eine Dramaturgie, die das Konzert in Schwung hält, und das technische Equipment, das keine Wünsche offen lasse. Das alles ergibt ein Ganzes. Das sei mit ein Grund, weshalb das „Nockalm Quintett“ seit Jahrzehnten ein Fixstern im Schlagergeschäft ist.