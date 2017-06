Schonach Neuer Jugendraum kommt gut an

Nach fünf Öffnungstagen im Schonacher Jugendraum im Pfarrzentrum fällt die Bilanz positiv aus. Selbst aus den Nachbargemeinden kommen junge Leute. "Für weitere Jugendliche ist aber noch Platz", sagt die Leiterin des Jugendraums, Corinna Kienzler.

Schonach – Fast genau einen Monat lang gibt es in Schonach den neuen Jugendraum. Am Mittwoch hatte er zum fünften Mal geöffnet. Ein erstes Resümee der Verantwortlichen fällt dabei sehr positiv aus. Begonnen hat alles mit dem ersten Jugendhearing im vergangenen November. „Wir von der Gemeinde waren uns einig, dass die Jugendlichen ihre Wünsche äußern und sich mehr in das lokale Geschehen einbringen sollten“, so Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf. Die jungen Schonacher hätten sich dabei einen möglichst zentral gelegenen Jugendraum gewünscht, in dem sie sich ungezwungen treffen könnten, schildert Hopf im Gespräch mit dieser Zeitung.

Schnell sei sich die Gemeindeverwaltung klar gewesen, die Idee eines Jugendraums in die Tat umzusetzen, und auch der Gemeinderat habe dem Vorhaben zugestimmt. Die Suche nach einem passenden Ort habe sich bald auf das Pfarrzentrum fixiert und die Verhandlungen mit der Kirchengemeinde Maria in der Tanne seinen zügig und gut verlaufen. „Die Gemeinde muss eine kleine Pacht an die Kirchengemeinde bezahlen, es gab jedoch ein großes Entgegenkommen bezüglich der Pachthöhe“, informiert Hopf auf Nachfrage.

Nach nur fünf Monaten Vorlaufzeit konnte der Jugendraum im Untergeschoss des Pfarrzentrums Anfang Mai eröffnet werden. Die Gemeinde engagierte Corinna Kienzler als kompetente Leiterin für den Jugendraum. „Ich habe das Angebot gerne angenommen“, so die 31-jährige Schonacherin, die in Freiburg Soziale Arbeit studierte und sich momentan im Mutterschutz befindet. Sie betreut die zehn- bis 17-jährigen Jugendlichen, für die der Raum immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr geöffnet ist. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagt Hopf. „Jede Woche kommen ungefähr fünf bis acht Jugendliche. Das ist so eine Clique, die verstehen sich bestens“, ergänzt Kienzler.

Der Sozialpädagogin steht 500 Euro von der Gemeinde zur Verfügung. „Das Geld werden wir nach Absprache mit den Jugendlichen für Neuanschaffungen oder einen gemeinsamen Ausflug verwenden“, so Kienzler. Auch die Personal- und Mietkosten, die für die Gemeinde anfallen, hielten sich in einem tragbaren Rahmen, erläutert Hopf. Mit ihrem Kollegen Jens Trapp, der den Triberger Jugendraum betreut, sei Corinna Kienzler im Gespräch. Eine engere Zusammenarbeit könne sie sich gut vorstellen.

„Wir sind offen für alles und wollen den Jugendlichen eine Plattform bieten. Unser Angebot gilt ja auch für Jugendliche aus Triberg und den anderen Gemeinden der Raumschaft“, betont sie. Trotz Ferienzeit nahmen am Mittwoch erstaunlich viele Jugendliche das offene Angebot der Gemeinde Schonach an. Der Jugendraum ist nämlich auch während sämtlicher Schulferien geöffnet. Auch Jugendliche aus der benachbarten Wasserfallstadt waren an diesem Mittwoch dabei.

„Ich komme gerne nach Schonach, es gefällt mir hier sehr gut. Im Triberger Jugendraum fühle ich mich nicht wohl“, sagte ein Schüler aus der Triberg, der nicht genannt werden möchte, gegenüber dieser Zeitung. Auch die anderen Jugendlichen waren sich einig, dass der neue Jugendraum eine gelungene Einrichtung sei. Mithilfe eines eigenen Facebook-Auftritts können sich Nutzer über die aktuellen Entwicklungen im Schonacher Jugendraum auf dem Laufenden halten.

Die Facebook-Seite wird federführend von Corinna Kienzler betreut. „Sowohl die Frequentierung als auch die Reichweite der Seite muss noch ausgebaut werden, wir sind hier aber fleißig und auf einem guten Weg“, erklärt Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf. Nach einem Monat fällt die Bilanz von Jennifer Hopf und Corinna Kienzler durchweg positiv aus. „Wir sind sehr zufrieden, wie unser Angebot angenommen wird“, resümiert Hopf. „Natürlich haben wir aber noch Platz für weitere Jugendliche“, lacht Corinna Kienzler.

Jugendraum

Jugendtreffs, wie Teestube, Saftladen oder Dezibel, in offener Jugendarbeit gab es im Skidorf Schonach bereits in der Vergangenheit. Ein Jugendraum unter der Leitung der Gemeinde ist neu. Er wurde auf Wunsch einiger Jugendlicher eingerichtet und ist auch durchgängig in den Ferien geöffnet. Im Kellergeschoss des Pfarrzentrums öffnet die Gemeinde jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr die Pforten für alle Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren.