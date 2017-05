Schonach Neuer Jugendraum in Schonach öffnet

Neuer Jugendraum in Schonach öffnet

Die Gemeinde setzt den Wunsch von Jugendlichen um: Corinna Kienzler übernimmt die Leitung des neuen Treffpunkts für 10- bis 17-Jährige im Schonacher Pfarrzentrum.

Schonach – Jugendtreffs wie „Teestube“, „Saftladen“ und „Dezibel“ in offener Jugendarbeit gab es in Schonach bisher schon. Einen Jugendraum unter der Leitung der Gemeinde allerdings noch nie. Das ändert sich nun: Am Mittwoch, 3. Mai, öffnet ein neuer Treffpunkt seine Pforten.

„Das geschieht auf Wunsch der Jugendlichen“, informierte Bürgermeister Jörg Frey erfreut. „Beim ersten Jugendhearing im Foyer des Haus des Gastes Anfang November vergangenen Jahres äußerten die Mädchen und Jungen unter anderem den Wunsch nach einer Möglichkeit, sich irgendwo zwanglos treffen zu können.“

Etwa 15 Jugendliche waren der Einladung zum Gespräch mit Gemeinderat und Bürgermeister gefolgt. Beim regen Meinungsaustausch äußerten die jungen Dorfbewohner ihre Vorstellungen. Die Bürgervertreter hörten dabei – wie erwähnt – auch die Anregung hinsichtlich eines Jugendraums und berieten über diese später intensiv. „Wir überlegten, wo wir das Ganze umsetzen könnten, kamen mit Pfarrer Treuer betreffs Pfarrzentrum ins Gespräch und überlegten, wer als Betreuer in Frage kommt, denn es funktioniert nur mit einer Leitung, waren wir uns einig“, erklärt Frey beim Pressegespräch.

„Ich freue mich, nun eine gute Lösung präsentieren zu können“, fährt das Gemeindeoberhaupt fort. „Der neue Raum für Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren befindet sich im Untergeschoss des Pfarrzentrums und öffnet am 3. Mai um 16 Uhr.“

Sehr dankbar und froh sei man, in der Einheimischen Corinna Kienzler eine kompetente Leiterin des neuen Jugendraums gefunden zu haben. Die 31-jährige Sozialpädagogin und junge Mutter befindet sich aktuell in Elternzeit. Sie wird jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr während den Öffnungszeiten im Jugendraum vor Ort sein und mit den Jugendlichen ihre Freizeit gestalten.

Ein Tischkicker, ein Billard-Tisch, eine Dartscheibe, verschiedene Gesellschaftsspiele und auch eine kleine Theke, an der es alkoholfreie Getränke zum Selbstkostenpreis gibt, stehen zur Verfügung. Gemütliche Sitzgelegenheiten wie Sofa, Sessel, Stühle und ein Holztisch samt Bank sind ebenfalls vorhanden. Es kann auch Musik gehört sowie die Kegelbahn nebenan benutzt werden. Der Eingang zum neuen Jugendraum befindet sich bei der katholischen Bücherei.

„Wir hoffen, dass das neue Angebot, das es erstmals in dieser Form von der Gemeinde gibt, von den Jugendlichen aus Schonach und der Umgebung auch angenommen wird“, sagt Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf und verrät, „dass ein Budget von der Gemeinde für gemeinsame Aktionen oder Events zur Verfügung steht.“

Die junge Hauptamtsleiterin hat alles komplett organisiert. „Um mit den Jugendlichen in Kontakt zu sein, findet man den Jugendraum selbstverständlich auch auf Facebook“, informiert sie weiter. „Dort können die Jugendlichen beispielsweise erfahren, was programmmäßig das ganze Jahr über läuft. Auch ein Logo wurde von unserem Auszubildenden Florian Schmitt entworfen“, berichtet Hopf.