Schonach Narrentreiben beginnt mit Kinderumzug

Allerlei Veranstaltungen gibt es bis zum Fasnetsdienstag in Schonach.

Schonach – Am heutigen Donnerstag fällt in Schonach der Startschuss für die Hochzeit der Fasnet. Der Veranstaltungskalender der Narrenzunft Schonach ist prall gefüllt. Los geht es heute, Donnerstag, um 14.30 Uhr mit dem Kinderumzug. Im Anschluss ist die Rathausaushebung am Rathausplatz und Narrenfutterausgabe für die Kinder beim Narrenbrunnen. Ab 17.30 Uhr ist „Hansili Warm-Up“ im Rebstock mit „Fury“. Anschließend ist in der ganzen Gemeinde Straßenfasnet und es wird durch die Kneipen gezogen.

Am morgigen Freitag beginnt das närrische Treiben um 14 Uhr mit dem Kinderball im Haus des Gastes. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, 25. Februar, treffen sich ab 14.30 Uhr die Zünfte aus der Raumschaft am Narrenbrunnen zum großen Kinderhästrägerumzug. Mit dabei sind auch die eigenen Narrensamen. Nach dem Umzug geht es ins Haus des Gastes zur Kinderfasnet. Für die Erwachsenen findet ab 17 Uhr im „Reschbe“ ein Fasnetsabend statt und ab 20 Uhr der Fasnachtsball im Hotel Rebstock mit Live Musik.

Am Sonntag, 26. Februar, ziehen die Narren beim großen Fasnetsumzug durch die Gemeinde. Etwas gemütlicher geht es am Dienstag, 28. Februar, im Schwanen zu: Dort findet ab 11 Uhr die Jubiläums-Herrensitzung statt. Zum Ausklang der Fasnet folgt um 19 Uhr der Fackelumzug der Schonacher Geißenmeckerer samt der Schlüsselrückgabe. Darüber hinaus finden auch in diesem Jahr wieder einige Fasnetsveranstaltungen im Schonacher Pfarrzentrum statt. In Foyer und Saal gibt es am heutigen Schmutzigen Donnerstag sowie erstmals auch am Fasnetssonntag Kaffee und Kuchen – jeweils nach dem Umzug. Die Teestube im unteren Stock ist am heutigen Donnerstag sowie am Fasnetssamstag für alle Narren zum Feiern ab 21 Uhr geöffnet.

Zudem findet am morgigen Freitag, ebenfalls in der Teestube, von 17.30 bis 19.30 Uhr eine Teenie-Disco. Gedacht ist diese für alle Kids und Teens ab zehn Jahren.