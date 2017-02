Schonach Narren zünden Feuerwerk des Humors

Die Schonacher Geißenmeckerer haben wieder viel zu meckern bei ihrem unterhaltsamen Zunftball im Haus des Gastes.

Schonach – Der Zunftabend der Geißenmeckerer im Haus des Gastes bestand aus einem Feuerwerk voll Witz und Humor, bei dem die Ereignisse im Dorf auf die närrische Schippe genommen wurden. Aber auch die Nachbargemeinden wurden nicht verschont.Schon bei der Begrüßung der Ehrengäste lobte Oberzunftmeister Jonny Kienzler den Triberger Narrenboss-Kollegen Volker Fleig über alle Maßen für das „tolle Fasnet-Wochenende“, das Anfang Februar in Triberg mit viel Tamtam über die Bühne ging. „Aber eine Rüge habe ich schon, ich hätte mich bei dem einen, der sich über den Krach beschwert hat, nicht entschuldigt“, betonte der Schonacher Ozumei. Bei der Begrüßung des Oberstadt-Narrenbürgermeisters Matthias Klausmann alias Pfiffer III. ernannte er gleich dessen Sohn zum Pfiffer IV. Obwohl der kleine Henry noch in der Wiege liegt, zeigte sich Papa Matthias begeistert und klatschte wie verrückt, schließlich ist in der Oberstadt von Triberg jetzt die Erb-Monarchie gesichert.