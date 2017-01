Triberg Nachwuchs-Langläufer gesucht

Talent-Sichtung als fester Bestandteil der Sportförderung

Raumschaft Triberg – Der SV Rohrhardsberg (SVR) und die Volksbank Triberg suchen erneut talentierte Nachwuchs-Langläufer. Der Verein ist am Samstag, 21. Januar, Gastgeber der VR-Talentiade-Sichtung in Schonach. Junge Nachwuchs-Langläufer dürfen an diesem Tag ihr Können unter Beweis stellen. Erstmalig im Jahre 2000 durchgeführt, geht die Talentiade-Serie nun bereits ins 16. Jahr. Seit 2010 wird das Talentsichtungsprogramm auf gesamt baden-württembergischer Ebene durchgeführt und deckt im Bereich Ski die Sportarten Ski alpin, Skilanglauf, Skispringen, Nordische Kombination und Biathlon ab. „Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe und viele junge Athleten“, sagt Klaus Ringwald, Sportwart des SV Rohrhardsberg, dessen Verein mit seinen Helfern am Samstag dafür sorgen wird, dass die Jungen und Mädchen perfekte Bedingungen im Skistadion Wittenbach vorfinden, um sich präsentieren zu können.

„Mit der Talentiade-Sichtung in Schonach wollen wir unseren Teil zur Sportförderung in Baden-Württemberg und vor allem hier in der Raumschaft beitragen, und zahlreiche begeisterte Kinder sind Grund genug hier Jahr für Jahr wieder dabei zu sein“, sagt Peter Klausmann von der Volksbank. Den Siegern wird er am Samstag einige tolle Preise überreichen, aber auch für alle teilnehmenden Kinder gibt es ein kleines Geschenk.

Für die besonders begabten Kinder geht es dann beim Finale um einen Platz im Talentiade-Team. Dieses darf an einem Wochenende viel Sport, Spiel und Spaß sowie den Besuch einer hochwertigen Sportveranstaltung erleben und wird von den Skiverbänden Baden-Württemberg weiter gefördert.

