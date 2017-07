Schonach Musiker bieten volles Programm am Wochenende

Musiker bieten volles Programm am Wochenende

Die Mitglieder des Musikvereins Kurkapelle Schonach um Festwirtin Nicole Schneider stecken derzeit mitten in den Vorbereitungen für das alljährliche Sommerfest am Wochenende 29. und 30. Juli auf dem Schulhof der Dom-Clemente-Schule. Happy Music und Hörsturz treten auf.

Beginnen wird das Fest am Samstag, 29. Juli, um 16 Uhr. Der Festauftakt wird musikalisch umrahmt von der Jugendkapelle des Musikvereins Trachtenkapelle Nußbach. Abends sorgen die Band „Happy Music“ und die Guggenmusik „Hörsturz“ mit Livemusik für Unterhaltung. Barbetrieb und Likörstand laden zusätzlich zum Verweilen bis tief in die Nacht ein. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Blasmusik. Das Frühschoppenkonzert spielt der Musikverein Katzensteig. Danach sorgt die Trachtenkapelle Buchenberg für musikalische Unterhaltung, bevor die Musikkapelle Oberwinden den Tag abrundet. Im Anschluss folgt die Ziehung der großen Tombola, bei der es auch in diesem Jahr jede Menge Preise zu gewinnen gibt.

Das Sommerfest bietet Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben den üblichen Speisen und Getränken gibt es wieder den Wälderkebap. Eine große Auswahl bietet die Kuchentheke. Auch die Jugendkapelle des Musikvereins ist vertreten. Unter Jugendleiterin Luisa Willmann bieten die Musiker Waffeln, Zuckerwatte und Eis an. Für die jüngsten Gäste steht eine Hüpfburg bereit.