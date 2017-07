Motorradfahrer stürzt in einer Kurve

Mehrere Knochenbrüche hat sich ein Motorradfahrer beim Sturz zugezogen.

Wegen eines Fahrfehlers ist am Samstag, gegen 15.30 Uhr, ein 39-jähriger Motorradfahrer von der Landesstraße 109 abgekommen und gestürzt. Der Biker kam in einer Kurve in Richtung Schonach zu Fall und zog sich mehrere Knochenbrüche zu. Der Schaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.