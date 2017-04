Schonach Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei einem Sturz bei Schonach schwer.

Schonach – Ein schwer verletzter Motorradfahrer und rund 3000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntag, gegen 17 Uhr, auf der Landesstraße 109. Ein 19-jähriger Motorradfahrer war, von Elzach kommend, in Richtung Schonach unterwegs und stürzte in einer Rechtskurve. In der Folge rutschte der junge Mann über die gesamte Straße und schleuderte gegen den Bordstein und die Leitplanken auf der linken Straßenseite. Mit schweren Verletzungen wurde der Biker mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Freiburg geflogen.