Schonach Motorradfahrer leben gefährlich am Rohrhardsberg

Noch nicht mal richtig Frühling und schon zwei schwere Motor­radunfälle: Die beliebte Strecke am Rohrhardsberg hat es in sich. Meist sind die Zweiradfahrer zu schnell unterwegs. Deshalb soll es jetzt auf der L 109 verstärkt Geschwindigkeitskontrollen geben.

Schonach – Zu einem schweren Motorradunfall auf der Landesstraße 109 kam es am Sonntagnachmittag erneut. Ein junger Biker stürzte im Bereich Rotenberg und zog sich schwere Verletzungen zu. Es ist bereits der zweite Unfall in diesem Jahr auf dieser Strecke. Bereits am 1. April kam ein Motorradfahrer unweit der Mühlebühlbrücke auf die Gegenfahrbahn, nachdem er mit zu viel Schräglage in eine scharfe Rechtskurve fuhr und gegen ein entgegenkommendes Auto prallte. Die Bilanz: Drei verletzte Personen.

Eine Anwohnerin schrieb daraufhin in den sozialen Netzwerken: „Wieder kreist der Helikopter über dem Rohrhardsberg und versetzt uns in Sorge um unsere Freunde und Familien. Wir Autofahrer trauen uns ja schon kaum noch auf die Straße, weil viele Motorradfahrer hier völlig rücksichtslos und mit absolut überhöhter Geschwindigkeit in die Kurve fahren.“ „Die L 109 gilt als beliebte Motorradstrecke im Schwarzwald und wird entsprechend für Einzel- und Gruppenausfahrten genutzt“, weiß Arno Göpfert vom Polizeipräsidium Tuttlingen.



Doch ist die Verbindungsstraße zwischen Schonach und Elzach tatsächlich auch eine Gefahrenstrecke? Zwischen 2010 und heute gab es insgesamt 14 Motorradunfälle. Bei mehr als der Hälfte aller Unfälle wurden die Verkehrsteilnehmer schwer verletzt, ein Unfall im Jahr 2015 endete gar tödlich. Auffallend: Größtenteils geschahen die folgenschweren Stürze ohne fremde Beteiligung. „Dies ist vor allem auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen“, erläutert Arno Göpfert. Ein Großteil der Zweiradfahrer verhalte sich aber verkehrsgerecht.

Das Polizeipräsidium Tuttlingen habe die L 109 im Rahmen der „Konzeption Motorrad“ genau im Blick, sagt Arno Göpfert. Seit vergangenem Jahr werde die Strecke am Rohrhardsberg durch Geschwindigkeitskontrollen verstärkt überwacht. Das Aufstellen zusätzlicher Hinweistafeln „Gefahrenstelle für Zweiradfahrer“ sei zudem in die Wege geleitet. Auch in 2017 sind weitere Kontrollmaßnahmen vorgesehen.

Ein Hoffnungsschimmer für Anwohner wie auch Verkehrsteilnehmer, dass diese Maßnahmen in Zukunft zu mehr Sicherheit führen und vor weiteren Tragödien bewahren.