Schonach Melodien erreichen viele Herzen

Es war beeindruckend, wie die Kinder und Jugendlichen ihre anspruchsvollen Rollen beim Weihnachtsmusical am Heiligen Abend in der Schonacher Pfarrkirche St. Urban präsentierten. Und das lebendige Kind in der Krippe verhielt sich mustergültig ruhig.

Manchmal strampelte der kleine Kiran ein wenig, dann lauschte er wieder auf den melodischen Gesang und betrachtete interessiert die herzigen Engelchen, die sich um ihn drängten. Maria und Josef hatten ihre helle Freude an dem pflegeleichten Kind. Es ist üblich in Schonach, bei dem aufwendigen Krippen-Musical ein lebendiges Christkind zu präsentieren. Gleichzeitig gilt das Spiel als Abschluss des „Lebendigen Adventskalenders“. Und das 24. Tor in der Kirche gewährte in spielerischer Weise einen Einblick in das großartige Weihnachtsgeheimnis.

Rund 800 Gläubige blickten gebannt auf das bunte Bild mit roten Licht-Effekten, das sich ihnen im Altarraum bot. Gleichzeitig bedeutete der zweistündige Wortgottesdienst einen erstklassigen Hörgenuss. Nicht nur die Kinder bildeten zwei Chöre: den Sternen- und den Engelschor. Mehrere Erwachsene und einige Jugendliche sangen hinter der Kanzel mit der Gruppe „Kairos“. Außerdem gab es noch viele Solo-Stimmen.

„Der allerkleinste Stern“ heißt das Musical, in dem nicht nur der Professor Sternengucker und der berühmte Chorleiter eine große Rolle spielen, es gibt auch die Milchstraßenrocker und vor allem den kleinsten Stern, der zunächst von allen gemobbt wird. Doch schließlich erkennen die eingebildeten Kollegen, dass ihr Glanz kein Grund ist, um stolz zu sein. „Jeder strahlt, so gut er kann, jeder hat genau das richtige Licht von Gott bekommen, um anderen zu leuchten“, bringen die hellen Gestirne ihre Einsicht auf den Punkt.

Vom Sternenhimmel herab verfolgen sie mit Kommentaren die Herbergssuche von Maria und Josef und die Unterkunft für den kleinen König in einem Stall. Sie können es nicht fassen, dass Gottes Sohn nicht in einem Schloss geboren wird, sondern in ärmlicher Umgebung. Aber bald erkennen sie, dass der Retter der Welt absichtlich arm wird, um den einfachen Menschen nahe zu sein und ihnen zu helfen. Das jubelnde „Halleluja“ des Sternenchores wird nach dem Auftritt der Engel vor den Hirten ergänzt durch den Gesang der weiß gekleideten Engel mit silbernen Flügeln und Kronen. „Ehre sei Gott und Frieden den Menschen auf Erden“ tönt es triumphierend durch die Kirche und dann eilen alle an die Krippe.

Anja Finkbeiner leitete den Gottesdienst mit ihrem Ehemann Helmut, der das Evangelium von der Geburt Jesu vortrug. Die Mädchen und Jungen beteten noch Fürbitten und brachten ihre Spendenkästchen für Kinder in Not an die Krippe.

Der Beifall für die kleinen und großen Sänger und für die jungen Lichttechniker und Helfer im Hintergrund hielt lange an. „27 Kinder haben mitgewirkt, mit dem Christkind waren es sogar 28“, freute sich Anja Finkbeiner. Sie wurde bei der Vorbereitung von ihrem Mann unterstützt, ihre drei Töchter spielten im Musical mit.