Scheer Lastwagen kippt in Heudorf in einer Kurve um

Lastwagen kippt in Heudorf in einer Kurve um

Glück im Unglück hatte ein Lastwagenfahrer, dessen Fahrzeug in einer Kurve im Ortsteil Scheer von der Straße abkam und gegen ein Gebäude kippte. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 100 000 Euro.

Schaden von mehr als 100 000 Euro gab bei einem Unfall, der sich am Samstagnachmittag in Heudorf ereignete, informiert die Polizei. Ein mit Erdaushub und Grüngut beladener Lastwagen kam in der Blochinger Straße nach rechts von der Straße ab und kippte gegen eine Gebäude. Der 53-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Zur Verhinderung weiterer Schäden durch eine einsturzgefährdete Mauer war die Feuerwehr Scheer mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.