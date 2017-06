Schonach Landwirte bei Heuernte voll im Einsatz

Bernhard Kienzler, Vorsitzender des badischen landwirtschaftlichen Hauptverbandes aus Nußbach, bezeichnet das Frühjahr zwar als ungünstig für Grünland, weil es erst zu trocken und dann zu kalt war, aber insgesamt sind die Landwirte der Region mit Qualität und Menge der aktuellen Heuernte zufrieden.

Schonach/Schönwald – Die Heuernte lief in den vergangenen hochsommerlichen Tagen in der ganzen Raumschaft Triberg auf Hochtouren an. Alle nutzen sie die Sonnentage, um das Winterfutter unters Dach zu bringen. Weniger Ertrag gibt es vor allem in einem Ort. Bei verlässlichem Wetter mit ansteigenden Temperaturen macht die Heuernte, egal ob maschinell oder in Handarbeit, Spaß. Sowohl die Menge als auch die Qualität stellt die Landwirte letztendlich zufrieden.

Nach den strengen Spätfrösten Ende April und dem trockenen Frühjahr sahen die Ernteerwartungen der Bauern noch ganz anders aus. Sehr zögerlich erholten sich die Wiesen vom Kälteschock. Erst die Regenfälle im Mai und Juni sorgten dafür, dass sich auf den Wiesen endlich etwas tat. „Die letzten Tag musste man halt Gas geben“, kommentiert Bernhard Kienzler, Vorsitzender des badischen landwirtschaftlichen Hauptverbandes, aus Nußbach die Situation. In Nußbach sei das meiste geheut, so seine Einschätzung. Einzig die topografisch schwierigen Lagen müssen die Landwirte noch mähen. Insgesamt liegt in Nußbach der Ertrag etwas unter dem Durchschnitt. Weniger als die vergangenen Jahre, aber nicht dramatisch, so seine Einschätzung.

„Erst war es zu trocken, dann zu kalt, den einzigen Niederschlag gab es im April als Schnee und dann noch der heftige Spätfrost“, bezeichnete Bernhard Kienzler das Frühjahr als ungünstig für das Grünland.

Deutlich weniger Ertrag sieht Stefan Weiss, Vorsitzender des Ortsvereines Schönwald. Er sieht die höheren Lagen begünstigt, auf denen sich der Schnee länger hielt und so mehr Feuchtigkeit in den Boden brachte. „Ganz klar ist der fehlende Niederschlag für die fehlende Masse verantwortlich“, erklärt er. Die Qualität für Silo und Heu bezeichnete auch er in diesem Jahr als gut. Und auch in Schönwald ist die Heuernte noch voll im Gang.

„Auf den guten Standorten ist die Menge durchschnittlich, auf den weniger guten Standorten deutlich weniger“, erklärt der Schonacher Ortsvereinsvorsitzende, Bernhard Bolkart, zur Erntemenge. Das Heuwetter sei zum richtigen Zeitpunkt gekommen, um das Futter zu mähen, ehe es überständig wird.

Auch in Schonach sind schon sehr viele Flächen geräumt. Die Landwirte hoffen nun, dass sie das Winterfutter auch tatsächlich für die Fütterung in der kalten Jahreszeit einsetzen können und nicht, wie in den vergangenen zwei Jahren, schon im Frühherbst auf der Weide zufüttern müssen.

Während die Heuernte in der ganzen Raumschaft noch im Gang ist, müssen die Wiesen, die nach Landschaftspflegerichtlinien bewirtschaftet werden, noch warten. Ihr Mähzeitpunkt hängt vom vertraglich vereinbarten Inhalt ab. Das kann die Blütezeit aber auch die Brutzeit der Vögel betreffen. Die Wiesen werden erst gemäht, wenn die betreffenden Pflanzen verblüht sind oder die Brutphase der Vögel abgeschlossen ist.