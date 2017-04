Schonach Landjugendgruppe bestätigt Führungsriege

Gemeinschaft und Spaß stehen oben an, Corinna Ringwald und Martin Kienzler geehrt.

Schonach – Das Vorstandsteam der Landjugendgruppe Schonach, bestehend aus Stephanie Pfaff, Marius Ringwald und Julian Schwer, wurde in der Hauptversammlung mit großer Mehrheit bestätigt. Corinna Ringwald bleibt Kassiererin und Tanja Kienzler Schriftführerin. Anna Schneider, Fabian Hock, Stephan Rapp und Lukas Schandelmaier ergänzen den Vorstand als Beiräte.

Derzeit hat die Gruppe 147 Mitglieder, davon 37 aktive, berichtete Tanja Kienzler. In ihrem Bericht ging sie auf die Gruppenaktivitäten ein, auf die Teilnahme an Kreis- und Landesveranstaltungen und auf die Bewirtungen. Die bescherten der Landjugend ein stolzes Plus in der Kasse, wie Corinna Ringwald ihr Zahlenwerk kommentierte. Die Gruppe bewirtete bei der Open-Air-Heimatveranstaltung auf dem Paradieshof, sorgte bei der CDU-Nominierungsversammlung für das leibliche Wohl und beteiligte sich mit großem Erfolg beim Dorffest. Die Gemeinschaft und der Spaß stehen bei der Landjugend oben an, das bestätigte der Jahresbericht und auch für das kommende Jahr präsentierte die Gruppe ein ansprechendes Programm. So treffen sich die Jugendlichen zum Kart fahren, zum Schwarzlichtgolf oder zur Wasserbombenschlacht. Außerdem wird gebacken und geschlemmt, gewandert und geschwommen.

Bürgermeisterstellvertreter Helmut Kienzler würdigte die Arbeit der Jugendgruppe und beantragte die Entlastung, die einstimmig erfolgte. Stephanie Pfaff und Anna Schneider ehrten Corinna Ringwald und Martin Kienzler für ihre zehnjährige Vereinszugehörigkeit. Der Landesvorsitzendes des Bunds Badischer Landjugend (BBL), Jörg Hettich, dankte den Schonachern für ihren Einsatz und ermutigte sie dazu, weiterhin bei den Veranstaltungen neue Freundschaften zu schließen und alte aufzufrischen. Er stellte das Jahresmotto der Landjugendvor, das sich vor allem um die Basisarbeit drehen wird. Felix Wentz vom Kreisvorstand appellierte an die Landjugendgruppe, bei der Festvergabe der Kreisveranstaltungen aktiv zu werden.