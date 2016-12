Schonach Knifflige Fragen rund um die Region

Das fünfte Schonacher Kreuzworträtsel lässt die Köpfe rauchen, viele Familien haben sich wieder beteiligt, um Dialektbegriffe und spezielle Flurnamen zu erraten.

Wer kennt sich aus in Schonach, wer hat den Dialekt drauf? Personen, spezielle Flurnamen oder auch Begriffe von jetzt und früher in Umgangssprache oder Dialekt waren auch beim fünften Schonacher Kreuzworträtsel gefragt. „Erneut ein tolles Rätsel“, lobte Bürgermeister Jörg Frey. Herbert Kaltenbach hatte wieder in seinem breiten Repertoire an Schonacher Eigenbegriffen gekramt und knifflige Fragen zusammengestellt.

Diese galt es seit Mitte Dezember zu wissen oder zu erraten. In vielen Familien wurde wieder gemeinsam über das eine oder andere Wort beratschlagt, wie beispielsweise der Kaib. „Opa, wie heißt das noch mal in Schonach?“, fragten da schon mal Enkel und freuten sich mit dem Großvater, wenn sie wieder einen Begriff hatten. Eine kleine missverständliche Frage war die Nummer 28: „abgelegenes Gebiet zwischen Mühlebühlbrücke und Skihang Rohrhardsberg“. Da nur das „R“ von einem anderen Wort gebraucht wurde, musste man zwei Antworten gelten lassen: „Wir haben uns die Karte genau vorgenommen und festgestellt, dass sowohl Rausle als auch Riedis passen würden“, so Gemeindemitarbeiterin Heidrun Reiner, die gemeinsam mit der Auszubildenden Luisa Willmann die Auswertung übernommen hatte. Sie hätten dann beide Begriffe gelten lassen. Da räumte sogar Kaltenbach ein, etwas Neues gelernt zu haben. Frey zeigte sich erstaunt – schon einen Tag nach der Veröffentlichung habe er das erste ausgefüllte Rätsel am Samstagmorgen im Gemeindebriefkasten am Rathaus gefunden. „Danach lief es aber etwas zäher, die meisten Einsender kamen wohl in den letzten Tagen vor Einsendeschluss“, verrieten die zuständigen Mitarbeiterinnen.

Beinahe so viele Richtige wie bei früheren Rätseln Teilnehmer hatten die beiden Frauen registriert. Es lagen nämlich 73 von insgesamt 132 Einsendern richtig. Glücksfee Luisa zog aus diesen 73 Einsendern die Preise. Ilse Pfaff, Sibylle Ringwald, Alois Faller, Sebastian Hettich, Ilse Faller (aus Schönwald), Hedi Hettich, Kuno Fehrenbach, Erich Kaltenbach sowie August Wisser dürfen sich über kleine Geschenke wie Sekt, eine Zange oder ein Mousepad freuen. „Viel wichtiger aber ist die Teilnahme und zu wissen: Man hat es gewusst und kennt sich aus“, wusste der Bürgermeister.