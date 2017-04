Schonach Klangvolle Zeitreise durch 20 Jahre

„Oesch’s die Dritten“ gastieren am 28. April im Haus des Gastes in Schonach.

Schonach – „Oesch’s die Dritten“, die Überflieger der Volksmusik, gastieren erneut in Schonach und zwar am Freitag, 28. April, ab 20.30 Uhr im Haus des Gastes. Diesmal präsentieren sie Ausschnitte aus ihrer 20 Jahre Jubiläumstournee und laden das Publikum zu einer Musik- und Zeitreise ein. Den musikalischen Leckerbissen organisiert hat erneut Karl Trenkle aus Schönenbach. 20 Jahre Bühnenerfahrung, mehr als 200 Auftritte in Fernsehshows des deutschsprachigen Raums, hunderte Livekonzerte in Europa und Amerika, fünffach Gold, zweimal Platin und einmal Doppel-Platin für ihre Alben erhielten „Oesch’s die Dritten“.

„Das Repertoire der aus dem Berner Oberland stammenden Schweizer ist so farbenfroh wie ein Frühlingsstrauß“, heißt es in einer Pressemitteilung. Traditionelle Musik, gemischt mit modernen Elementen aus Country, Rock’n’ Roll und Schlager, abwechslungsweise in „urchigem Berndütsch“, in Hochdeutsch, Englisch und Französisch.

„Oesch’s die Dritten“ und Volksmusik ist eine bewährte Liebesgeschichte. Der Name der Formation steht für die Familientradition als Musiker. Großvater Hans Oesch gründete in den Siebzigerjahren das „Trio Oesch“ und begeisterte mit seinem Handorgelspiel die Menschen. Von Kindesbeinen an gehörte die Musik auch zum Leben von Vater Hansueli. Und weil Mutter Annemarie ebenfalls aus musikalischem Hause kommt, versteht es sich von selbst, dass die Kinder Melanie, Mike und Kevin von klein an dazugehörten.

Im Jahr 2012 stößt Akkordeonist Urs Meier dazu. Mit dem achten Album „Wurzeln und Flügel“ steigen „Oesch’s die Dritten“ in den offiziellen Schweizer Albumcharts von Null auf Platz sechs ein. Karten für das Konzert in Schonach sind im Vorverkauf bei Karl Trenkle unter Telefon 07723/22 88 und bei der Tourist-Info Schonach im Haus des Gastes, 07722/96 48 10, sowie an der Abendkasse erhältlich.