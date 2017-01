Schonach Kirchenchor feiert 225-Jähriges

Der Schonacher Kirchenchor plant Messe und Empfang im Advent zum Jubiläum. Viele der 25 Sängerinnen und Sänger sind seit Jahrzehnten dabei, dafür wurden sie geehrt.

Schonach – Der Kirchenchor Schonach hatte zur Hauptversammlung ins Pfarrzentrum eingeladen. Die Vorsitzende, Petra Strobel, begrüßte neben den Mitgliedern auch Bürgermeister Jörg Frey und Gerold Sander, den Vorsitzenden des Kirchengemeinderates. Strobel betonte, dass der Chor 2017 sein 225-jähriges Bestehen feiern kann.

Aus diesem Anlass plant man für den Vorabend des ersten Advents die Gestaltung einer Messe, eventuell mit ein, zwei weiteren Chören und danach einen Empfang für geladene Gäste, eventuell mit kleinem Programm und Essen. Rückblickend freute sie sich über ein ereignisreiches Jahr 2016 mit einigen Auftritten.

Viel Freude mache die Zusammenarbeit mit Beatrix Scherer, die seit einem Jahr den Chor leitet. „Insgesamt will ich allen Mitgliedern, Gönnern und Freunden des Chores für ihre Unterstützung danken“, beendete sie ihre Begrüßung.

„Die Arbeit im vergangenen Jahr hat sich gelohnt“, resümierte Chorleiterin Beatrix Scherer. Der Chor habe große Fortschritte gemacht und sie selbst habe jede Probe genossen. Für das kommende Jahr wünschte sie allen Mitgliedern viel Freude an der gemeinsamen Arbeit. Irene Hettich hatte in ihrer Eigenschaft als Schriftführerin genaue Daten parat. So konnte der Chor ein aktives Mitglied dazu gewinnen und zählt nun 25 Sängerinnen und Sänger. Unterstützt wird man von 182 passiven Mitgliedern.

40 Proben und acht Auftritte hatten die Aktiven zu bewältigen, der Besuch der Proben lag bei 89 Prozent. Aufgetreten war der Chor an Pfingsten, bei einer Maiandacht, bei Vorabendmessen, am Volkstrauertag und an Allerheiligen, auch die Christmette gestaltete man mit. Die Geselligkeit pflegte man nicht nur nach den Proben, sondern auch bei einem Ausflug und der Adventsfeier. Kassierer Manfred Schuler hatte ebenfalls Erfreuliches zu berichten, den Kassenbestand konnte man mehren.

Voll des Lobes war Bürgermeister Frey. Die Zeichen stünden auf Positiv, viel dazu beigetragen habe die neue Chorleiterin Beatrix Scherer. „Es ist schön zu sehen, dass es bei Ihnen wieder läuft“, freute er sich. Bei den abschließenden Wahlen wurde Petra Strobel als Vorsitzende bestätigt, ebenso Schriftführer Irene Hettich und die Kassenprüfer Franziska Schauer und Theresia Kern.

Zahlreiche Ehrungen

Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Rita Rombach geehrt. 60 Jahre waren es bei Alfons Kramer und sogar 65 Jahre bei Nikolaus Wisser. Sie alle bekamen Urkunden der Erzdiözese Freiburg und Geschenke vom Verein. Für Alfons Kramer hatte Bürgermeister Frey das Intarsien-Wappen der Gemeinde dabei. Beeindruckend sei die Leistung, so lange einem Verein treu zu sein, staunte er und ergänzte, dass die meisten Ehrungen für solch lange Mitgliedschaften an den Kirchenchor gingen. „Das zeugt auch vom Zusammenhalt in Ihrem Verein“, versicherte er.

Für lückenlosen Probenbesuch erhielten Alfons Kramer und Helmut Prehm ein kleines Geschenk, ebenso Margarethe Wisser, Achill Dorer und Nikolaus Wisser für eine Fehlprobe und Erika Fleig, Helge Kammerer, Theresia Kern und Peter Duffner für zwei Fehlproben.