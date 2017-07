Schonach Kindgerecht über Stock und Stein

Initiative gibt Tipps zum Mountainbiken„Kids on Bike – Nature Ride“ vom 21. bis 23. Juli

Schonach – Mountainbiken im Sportunterricht, als Sport-AG oder im Jugendzentrum? Warum nicht! Für Lehrer, Pädagogen und Gruppenleiter, die mit Kindern mountainbiken wollen, bietet die Deutsche Initiative Mountain Bike (DIMB) die Fortbildung „Kids on Bike – Nature Ride“ vom 21. bis 23. Juli in Schonach.

An zweieinhalb Tagen lernen die Teilnehmer alles, was man für das Guiden des Mountainbike-Nachwuchses wissen muss. Die ehrenamtlich tätige Leiterin der Initiative bei der „Kids on Bike“-Ausbildung ist Andrea Wagner, die mit ihrer Famlie in Schonach wohnt. Das Mountainbike ist laut Initiative das ideale Sportgerät, um Kinder und Jugendliche für die Natur zu begeistern, Bewegung zu fördern und erlebnispädagogisch zu arbeiten. An immer mehr Schulen, in Jugendzentren und Vereinen gibt es deshalb Mountainbike-Angebote für Kinder und Jugendliche.

Seit 2011 qualifiziert das „Kids on Bike – Nature Ride“-Programm Pädagogen, Lehrer, Gruppenleiter und ehrenamtlich Tätige für das Anleiten von Kinder- und Jugendgruppen.

Denn bei der jungen Zielgruppe gibt es Besonderheiten zu beachten: Wie lässt sich die Motivation trotz Anstrengung hochhalten, die Fahrtechnik kindgerecht vermitteln? Wie groß darf eine Gruppe sein, welches Tempo kann man ihr zumuten? Solche Fragen werden während der zweieinhalbtägigen Fortbildung beantwortet. Gearbeitet wird dabei direkt in der Praxis: Eine Gruppe Kinder ist bei jedem Fortbildungstermin dabei, um die Teilnehmer gleich auf die Realität vorzubereiten. Teilnehmen kann jeder – eine pädagogische Ausbildung ist keine Voraussetzung.

Nach der Fortbildung haben alle das nötige Wissen, um eigene Angebote in ihren Schulen, Einrichtungen oder Vereinen zu planen und durchzuführen, verspricht die Initiative.

Die Kooperationspartner des „Kids on Bike – Nature Ride“-Programms können dabei helfen, die Ausrüstung günstig zu beschaffen. Weitere Informationen gibt es unter www.dimb.de/aktivitaeten/jugendprogramm-natureride.