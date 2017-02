Schonach Kinderball Schonach: Jungnarren erhalten Preise für beste Kostüme

Der Fasnetfreitag stand wieder ganz im Zeichen der Jungnarren. Am Mittag fand im Haus des Gastes der Kinderball mit Kostümprämierung statt. Die etwas älteren Fasnetbegeisterten tanzten abends bei der Teeniedisco im Pfarrzentrum ab.

Ab 14 Uhr füllte sich das fasnetlich geschmückte Haus des Gastes mit den kleinen Verkleideten, die sogleich die Bühne bestiegen und zur Musik tanzten. Die Eltern, die ihre Töchter und Söhne begleiteten, wurden während des gesamten Nachmittags vom FC Schonach bewirtet. Begrüßt wurden alle Besucher vom Jugendvertreter der Narrenzunft und Moderator Daniel Klausmann. Danach ertönte die aktuelle Meck-Hymne, die am Zunftabend zum Ohrwurm wurde und schon einigen Sprösslingen bekannt war.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war der Preismaskenball. In Altersklassen unterteilt präsentierten die Kinder stolz ihre bunten Verkleidungen. „Jedes Jahr gibt es außergewöhnliche Kostüme, meinte“ Klausmann. Auch diesmal sollte er mit dieser Aussage Recht behalten, denn neben Prinzessinnen und Polizisten war eine Kuckucksuhr sicherlich die ausgefallenste Idee. Eine unparteiische Jury krönte nach jeder Vorstellungsrunde die drei Sieger, die einen Gutschein als Preis erhielten. Alle Teilnehmer wurden zudem mit einer Brezel belohnt. Nach dem Wettbewerb hielten die Organisatoren der Narrenzunft alle jungen Gäste mit Polonaisen und verschiedenen Spielen bei Laune. Zum Abschluss wartete noch eine Luftballon-Schlacht auf den Nachwuchs.

Ohne Unterbrechung konnten die Teenies im Ort weiterziehen. Bereits zum dritten Mal veranstaltete die Familie D’Addio eine Disco im Pfarrzentrum. Diese sei zwar keine große Veranstaltung, aber eine gelungene Fortsetzung des vorherigen Programms. „Hier kann man den Tag noch etwas ausklingen lassen“, freuten sich die Veranstalter. Außerdem werde das Angebot von Jahr zu Jahr besser angenommen. So tanzten die jungen Mädchen und Jungen noch bis in den Abend hinein für einen guten Zweck, denn die Erlöse der Fasnetaktionen fließen vollständig in das katholische Pfarrzentrum.