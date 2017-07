Schonach Kinder bauen eigene Werkzeugkiste

Auszubildende betreuen 29 Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Raphael beim Kooperationsprojekt.

Schonach – Einmal nicht nur bei Papa über die Schulter schauen – selbst Handwerken und Tüfteln stand vor kurzem auf dem Maxi-Kindergarten-Programm. In einer Kooperation mit dem Handwerkzeughersteller Wiha erlebten 29 Kinder der Maxi-Gruppen des Schonacher Kindergartens St. Raphael die Welt der Handwerkzeuge und bauten eifrig ihre ersten eigenen Werkzeugkisten mit Spaß und tollem Ergebnis.

Wer will fleißige Handwerker sehen? Der muss nur in den St. Raphael Kindergarten gehen. Dort haben 29 „Maxis“, also die im kommenden Jahr schulreifen Kinder, für eine Woche lang alles über Werkzeuge, ihre Herstellung und deren Einsatz gelernt. Die Kinder konnten in die Welt der Handwerkzeuge eintauchen und spielerisch an das selbstständige Tüfteln, Drehen, Schrauben und Hämmern ausprobieren.

Zum Auftakt stand ein Besuch der Wiha-Fertigung in Schonach auf dem Programm. Kleine Arbeitsstationen, wie das Erfühlen von einzelnen Werkzeugen oder das Ausmalen von Werkzeug-Bildern, erwarteten die Nachwuchs-Handwerker ebenfalls. „Es war toll zu sehen, wie sich alle staunend in der Fertigungshalle umsahen, sich alles erklären ließen und dann mit dieser Begeisterung selbst aktiv werden wollten“, freut sich Katharina Granacher, selbst Wiha-Auszubildende, die das Kindergartenprojekt betreute.

An den folgenden vier Tagen konnten die Kinder genau das tun – selbst aktiv werden, ihr kleines Projekt mit dem Ziel „Meine eigene Werkzeugkiste“ in die Hand nehmen. Unter Anleitung der Azubis wurden nach und nach die einzelnen Arbeitsschritte und praktischen Tätigkeiten, wie Schrauben, Sprühen, Schleifen, geübt und umgesetzt.

„Das Erarbeiten einer eigenen kleinen Projektaufgabe ist für die Kinder eine ebenso wertvolle Erfahrung. wie das frühe Heranführen an den Umgang mit Werkzeugen. Alle hatten einen riesen Spaß und konnten am Ende begeistert und stolz mit ihrem eigens erschaffenen Ergebnis nach Hause“, resümiert Diana Herr, Erzieherin des Kindergartens St. Raphael. Zum Abschluss erhielten die fleißigen Maxi-Profis eine „offizielle Diplom-Urkunde“ und passendes Handwerkzeug. „Kooperationen, wie diese, machen nicht nur den Kindern Freude. Es war auch für uns klasse zu sehen, wie die Durchführung eines solchen Projektes nach langem Organisieren und Planen am Ende zu einem super Ergebnis für alle wird“, erklärt Nachwuchskraft Katharina Granacher.