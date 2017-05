Schonach Jetzt werden Erinnerungen wach: Schonacher Kindergarten feiert Jubiläum

Den Kindergarten St. Raphael gibt es seit 125. Jahren. Das wird jetzt groß gefeiert. Am Sonntag, 21. Mai, können die Ehemaligen bei einer Besichtigung von den aktuellen Kindern erfahren, was sich alles geändert hat.

Einen guten Grund zum Feiern hat der katholische Kindergarten St. Raphael in Schonach: Er wird dieses Jahr 125 Jahre alt. Zur Geburtstagsfeier mit attraktivem Programm für Groß und Klein wird am Sonntag, 21. Mai, von 13 bis 17 Uhr eingeladen.

Das Erzieherinnenteam um die stellvertretende Kindergartenleiterin Carina Burger und der Elternbeirat haben sich einiges für die Gäste der Geburtstagsfeier einfallen lassen. Auch bei der Bewirtung helfen alle Organisatoren, weitere Eltern und ein Teil des Pfarrgemeinderats mit.

„Die Bevölkerung ist eingeladen, mit uns zu feiern“, sagt Carina Burger und ergänzt: „Wir wollten auch alle ehemaligen Mitarbeiter anschreiben. Leider haben wir nicht von allen die aktuellen Adressen. Auch sie sind natürlich herzlich zum Mitfeiern willkommen.“

Der Kindergarten öffnet anlässlich seines 125-jährigen Bestehens am kommenden Sonntag von 13 bis 17 Uhr seine Pforten. In dieser Zeit können Besucher die aktuellen Funktionsräume der Einrichtung besichtigen, ausprobieren und einen Blick auf die beiden Krippengruppen im oberen Gebäude werfen.

Zum Jubiläum passend können ehemalige Kindergartenkinder, Eltern, Großeltern und weitere Interessierte auch im Archiv in alten Zeiten schmökern, in Erinnerungen an ihre eigene Kindergartenzeit schwelgen und bei einem Foto-Rundgang Infos über den heutigen Kindergartenalltag erhalten. Die Entwicklung der Einrichtung wird ebenfalls dokumentiert.

Wie es sich für ein Geburtstagsfest gehört, haben die Organisatoren auch an musikalische Unterhaltung gedacht. Diese übernehmen ab 13.30 Uhr die Jugendkapelle des Musikvereins und ab 15 Uhr der Kinderchor unter der Leitung von Monika Hehl.

Verschiedene Aktionen für Kinder werden bei den kleinen Festbesuchern genauso für Kurzweil, Spiel und Spaß sorgen, wie der Auftritt von Zauberer Harry Zapp zum Abschluss ab 17 Uhr.

Zuvor können sich die Festgäste noch einen Flohmarkt besuchen und an einer Versteigerung teilnehmen. Das Geburtstagsgeschenk von Selina Haas macht dies möglich. Zwei Leinwandbilder der jungen heimischen Designerin sind seit Montag für die Öffentlichkeit im Kindergarten ausgestellt. Die ganze Woche über können dort die Gebote in eine Liste eingetragen werden, am Mittwochnachmittag auch außerhalb der Öffnungszeit von 14 bis 16 Uhr. Die Versteigerung endet am Sonntag um 17 Uhr. Der Meistbietende wird in der Woche nach dem Fest bekannt gegeben. Der Erlös kommt einer neuen Klettermöglichkeit auf dem Spielplatz im Freien zugute.

Da es am Kindergarten direkt keine Parkmöglichkeiten gibt, werden die Besucher gebeten, im Dorf zu parken oder zu Fuß zu kommen.

Der Kindergarten

Jubiläums-Gottesdienst zum Kindergarten-Jubiläum: Sonntag, 2. Juli, ab 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Urban vor dem Pfarrfest.

Der Schonacher Kindergarten St. Raphael ist heute eine sechsgruppige Einrichtung mit zwei Krippen (ein bis drei Jahre) mit Platzsharing, einer Kindergartengruppe mit 22 Kindern und drei Kindergartengruppen mit 25 Kindern unter der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Urban und in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schonach. Alle Gruppen mit insgesamt 107 Mädchen und Jungen haben verlängerte Öffnungszeiten von 7 bis 13.30 Uhr.