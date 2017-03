Schonach Infrastruktur für Gewerbegebiet wird dieses Jahr gebaut

Der Gemeinderat Schonach hat die Aufträge für die anstehenden Erschließungsarbeiten im neuen Gewerbegebiet „An der Langenwaldschanze“ vergeben.

Schonach – Das neue Gewerbegebiet „An der Langenwaldschanze“ soll dieses Jahr erschlossen werden. Dazu hatte die Gemeindeverwaltung die Arbeiten bereits ausgeschrieben, Angebote lagen jetzt im Gemeinderat vor. Günstigster Anbieter war die Firma Herrmann aus Furtwangen mit einer Angebotssumme von rund 772 374 Euro mit der Mehrwertsteuer. Von diesem Betrag gehen noch 39 365 Euro für Strom- und Gasversorgung ab, welche die EGT trägt.

Die Wasserleitungsbauarbeiten, die durch die Firma Aquavilla ausgeführt werden, schlagen mit 34 510 Euro zu Buche, außerdem gehen noch rund 83 000 Euro an das Ingenieurbüro. Dennoch liegt man mit den Angeboten unter den im Haushalt eingestellten 900 000 Euro, was Bürgermeister Jörg Frey froh stimmte. Volker Lehmann (FWV) führte an, dass man ja noch dieses Jahr mit den Erschließungsarbeiten fertig sein wolle. Den Termin sah er kritisch. Die ausführende Firma sei ja im Kurpark tätig. Dort sah er eher einen schleppenden Verlauf der Arbeiten. „Könnten wir nicht Fristen im Vertrag setzen?“

Bürgermeister Frey erklärte, dass der Vertrag bereits Fristen enthalte. Außerdem konnte er keinen schleppenden Verlauf bei den Arbeiten im Kurpark erkennen. „Es liegt dort eher am schlechten Wetter und an fehlenden Genehmigungen.“ Die Schuld für liege also nicht bei der ausführenden Firma, sondern eher bei der Gemeinde. Auch Ortsbaumeister Ansgar Paul sah dies so. Er beteuerte, dass man angesichts des Wetters sogar weiter sei als dies zu erwarten gewesen sei. Lehmann hielt dagegen, dass er an einen Fertigstellungstermin im Kurpark Anfang Juli zwar nicht glauben könne, sich aber gerne eines Besseren belehren lasse.

„Wir sind guter Hoffnung, dass wir das schaffen“, entgegnete Frey und sah sich bei der Firma Herrmann in besten Händen. Den Vergaben der Bauarbeiten am Gewerbegebiet „An der Langenwaldschanze“ stimmte der Rat einstimmig zu.

Erschließungsbeitrag

Die Satzung zur Berechnung des Erschließungsbeitragssatzes sollte in der jüngsten Gemeinderatssitzung angepasst werden. Denn aktuell plant man das Gewerbegebiet „An der Langenwaldschanze“. Dort ist zur Erhebung der Erschließungsbeiträge lediglich die zulässige Traufhöhe von 8,50 Meter angegeben. Künftig soll zur Berechnung des Nutzungsfaktors auch die Firsthöhe herangezogen werden können. Kämmerer Steffen Dold erläuterte, dass man als Vorlage die Satzung des Gemeindetags zu Rate gezogen habe. Mit der Neufassung soll nun eine genauere Regelung zur Beitragserhebung über verschiedene Möglichkeit gegeben sein. Die Satzung soll künftig für alle Gewerbegebiete gelten, im Bereich der Wohnbebauung ergaben sich keine Änderungen. Der Änderung stimmte der Gemeinderat ohne Gegenstimme zu. (ec)