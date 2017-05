Schonach In Schonach fließt das Blut in Strömen  Bürgermeister sagt Danke dafür

In Schonach fließt das Blut in Strömen – Bürgermeister sagt Danke dafür

Bürgermeister Jörg Frey würdigt die Schonacher Mehrfachblutspender in einer Gemeinderatssitzung. Für ihn sind sie Lebensretter.

Die würdige Ehrung der Mehrfachblutspender findet in Schonach immer im Rahmen einer Gemeinderatssitzung statt. Jetzt wurden die Spender von 2016 ausgezeichnet.

Es sei für ihn jedes Jahr etwas besonderes, Mehrfachblutspender zu ehren, freute sich Bürgermeister Jörg Frey. 28 Blutspender waren zu Gast in der Gemeinderatssitzung, sie wurden für ihre Spenden geehrt. Lebensretter seien sie, so Frey, die Ehrung hätten sie wohlverdient. Er freute sich auch über die Anwesenheit von Harry Kaiser und Michael Schuler vom Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Triberg-Schonach.

Wöchentlich, so referierte er, werden alleine in Baden-Württemberg und Hessen 15 000 Blutspenden benötigt, daher sei die freiwillige Spende so wichtig. „Sie tut nicht weh, kostet nichts und hilft viel.“ Außerdem könne jeder in die Not kommen und eine Blutkonserve benötigen.

Frey dankte allen Blutspendern für ihre gute Tat und auch dem Ortsverein Triberg-Schonach für die Organisation und Umsetzung der Termine und forderte dazu auf, so weiter zu machen. Die Mehrfachspender lud er nach der Ehrung zu einem Abendessen im Schwarzwaldgasthof Schwanen ein.

Für zehn Blutspenden wurden geehrt: Sebastian Dold, Roland Kaltenbach, Michael Kienzler, Daniel Klausmann, Eugen Norit, Tamara Schüssele und Thomas Sickinger.

Für 25 Blutspenden: Christian Brinkhus, Rafael Disch, Ewald Dold, Marius Hummel, Wolfgang Klausmann, Daniela Pogorzelski und Ursula Ringwald.

Für 50 Blutspenden: Jürgen Dieterle, Christoph Faller, Beate Feser, Angelika Haist, Beate Kaltenbach, Armin Ringwald, Josef Ruf, Helfried Schröder und Claudius Thibaut.

Für 75 Blutspenden wurden geehrt: Sabine Heller, Simon Kaspar, Joachim Klausmann und Irmgard Schneider.