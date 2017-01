Schonach Ideale Bedingungen für Wintersport

Alle Loipen rund um Schonach sind gespurt, die Lifte sind in Betrieb und der Funpark am Winterberg ist ebenfalls präpariert.

Schonach (bk) Trotz klirrender Kälte schlagen derzeit die Herzen der Wintersportler höher: Durch die Schneefälle am Wochenende gibt es nun ideale Wintersportbedingungen. Alle Loipen in Schonach sind gespurt, die Lifte in Betrieb.

Am Ausgangspunkt im Skistadion Wittenbach sind der Wachsraum und die Toiletten im Loipenhaus geöffnet. An den Wochenenden wird das Gebäude von Mitgliedern des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg bewirtet: Am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Auch der Fernskiwanderweg über 100 Kilometer von Schonach über Hinterzarten zum Belchen ist durchgehend gespurt. Der Einstieg ist an der Sporthalle Schonach im Ortskern. „Ebenso ist die Loipe Schwedenschanze mit Anschluss an die Loipen Martinskapelle bestens präpariert“, informiert die Tourist-Info Schonach.

Der Skilift Winterberg in Schonachs Ortsmitte ist unter der Woche von Montag bis Freitag von 14 bis 17 in Betrieb, am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Skifahren und Rodeln bei Flutlicht ist am Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 17 bis 20.30 Uhr möglich.

Die Jungs vom „Josenpark“ haben den Funpark am Winterberg präpariert. An diesem Wochenende bietet die „Skibox“ am Winterberg/Obertalparkplatz einen Skitest an: Freitag von 18 bis 20.30 Uhr, Samstag von 13 bis 17 und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Kinder können zudem in der Skitty-World der DSV-Skischule des Skiclubs Schonach erst Schnee-Erfahrungen sammeln. Daneben ist der Rodelhang präpariert. Zum Einkehrschwung ist die benachbarte „Josenalm“ für Groß und Klein geöffnet.

Beste Bedingungen herrschen derzeit laut Tourist-Info auch am längsten Skilift im Mittelschwarzwald, am Skilift Rohrhardsberg. Liftbetrieb ist stets am Mittwoch und Freitag von 13 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag kann dem alpinen Skivergnügen von 9 bis 17 Uhr gefrönt werden. Das Lifthäusle ist ebenfalls für einen Einkehrschwung der Skifahrer, Schneeschuhwanderer sowie alle weiteren Winterfans geöffnet.