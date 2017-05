Schonach Helfer packen mit an für die Badesaison 2017  Naturschwimmbad wird sommerfit

Helfer machen Schonacher Naturschwimmbad fit für die Eröffnung

Das Wetter macht zwar noch nicht den Anschein, doch die Badesaison steht unmittelbar vor der Tür. Deshalb trafen sich am Samstagvormittag rund 20 Helfer zum Arbeitseinsatz am Naturschwimmbad Schonach, um die beliebte Freizeitanlage für den Sommer herzurichten.

Verschiedene Arbeiten gab es wieder zu erledigen. „Es gibt mittlerweile einen festen Helferstamm, bei dem jeder weiß, was es zu tun gibt“, freut sich Schwimmmeister Günter Herr im Gespräch mit unserer Zeitung. Manch ein Naturbadfreund nehme sich sogar unter der Woche Zeit, um die ein- oder andere Reparatur an Bänken oder Spielgeräten zu erledigen. Neben dem Entfernen von Tannenzapfen, Ästen und Laub auf den Liegeflächen galt es am Samstag schließlich, die WCs, Umkleidekabinen und Duschen zu putzen, das Pflaster von Unkraut zu befreien und wo nötig, wieder anzugleichen. Auch einige Kinder packten mit ihren kleinen Schubkarren ausgestattet, kräftig mit an.

Zum Dank spendierte die Gemeindeverwaltung Vesper und Getränke. Sobald das Wetter passt, wird die Schwimmbadsaison im Schonacher Naturbad eröffnet. Bei schönem Wetter öffnet das Kiosk auch dann, wenn die Temperaturen noch nicht ganz für eine Erfrischung im kühlen Nass reichen. Badefreunde können sich über die Öffnungszeichen auf der Website der Gemeinde Schonach informieren.

Informationen im Internet: