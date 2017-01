Schonach Großes Kinder-Narrentreffen  Schonacher sind dabei

Der Schonacher Narrensamen ist beim Umzug in Kollnau dabei. Karten für Bustransfer sind jetzt erhältlich.

Im Rahmen des mehrtägigen Narrentreffens in Kollnau, an dem die Narrenzunft Schonach als Mitglied der Vogtei Nördlicher Breisgau/Elztal am Samstag, 11. Februar und am Sonntag, 12. Februar, teilnimmt, findet am Samstag ein eigenes Narrentreffen für Kinder statt. Am Samstag ist von der veranstaltenden Zunft gewünscht, dass der Umzug den Kindern und Jugendlichen überlassen wird. Am Sonntag freut sich die Narrenzunft Schonach über eine hoffentlich große Beteiligung aller Hästräger, Kinder und Erwachsenen.

Für beide Tage stellt die Narrenzunft Schonach ihren Hästrägern Busse zur Verfügung. Der Kartenvorverkauf für den Bustransfer startet heute. Der Vorstand der Narrenzunft hat zudem beschlossen, dass der Bustransfer für das Kinder-Narrentreffen am Samstag kostenfrei sein wird. Trotzdem wird darum gebeten, die Karten für die Busfahrt der Kinder und mitreisenden Elternteilen im Textilhaus Severin Burger abzuholen. Die Abfahrtszeit des Busses am Samstag, 11. Februar, ist um 12.30 Uhr. Der Abfahrtsort ist wie gewohnt am Haus des Gastes. Die Rückfahrt startet um 17 Uhr. Somit sollte der Bus wieder um 17.45 Uhr in Schonach am Haus des Gastes eintreffen.

Die Abfahrtszeit der Busse am Sonntag, 12. Februar, ist um 12 Uhr, ebenfalls am Haus des Gastes. Rückfahrt ist um 18 Uhr. Der Preis für eine Fahrkarte beträgt zehn Euro. Mitreisende Kinder ohne Aufsichtsperson können inklusive ausgefüllter Erlaubnis ab 12 Uhr in die Obhut der Narrenzunft übergeben werden. Die Kinder sollten abends wieder am Haus des Gastes abgeholt werden.