Schonach Geschenke zum Jahresabschluss

Freundeskreis und Sponsoren unterstützen die Dom-Clemente-Schule

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Schonach – „Alle Jahre wieder“ kommt das Christkind, aber auch die Weihnachts- und Jahresabschlussfeier der Dom-Clemente-Schule. Dabei gibt es auch immer tolle Geschenke des Freundeskreises der Bildungseinrichtung. Der hält in aller Regel durch den Einsatz der Vorsitzenden Silke Burger einige Überraschungen bereit. Nach einer Begrüßung durch die Klassen zwei und vier mit Flöten und Gesang konnte Schulleiterin Sabine Emde neben Silke Burger auch zahlreiche Vertreter der Schonacher Firmen und der Banken begrüßen. Sie seien es vor allem, die den Freundeskreis finanziell unterstützen und so die Anschaffungen ermöglichen. Sie freuten sich sehr darüber, dass durch den Freundeskreis so viel für die Schule getan werde, betonte Sabine Emde.

Ein kurzes Theaterstück über den Osterhasen, der Ostern verschlafen hatte und der dann zum Weihnachtshasen befördert wurde, hatte die Klasse 2a einstudiert. Dann überreichten die Gäste ihre Geschenke. Tischtennisschläger, zwei schicke Racer und zwei tolle Tischkicker hatten die Sponsoren mitgebracht. Ebenfalls kleine Geschenke gab es von den Schülersprechern. Schulsekretärin Doris Tritschler, die immer alles im Griff hat, erhielt von ihnen einen Blumenstrauß, ebenso die beliebte Schulleiterin. Und für die beiden Hausmeister gab es Bier. Seit einigen Festen gibt es immer wieder einen krönenden Abschluss: Dieses Jahr war es der Auftritt von Jung-Entertainer Gianluca Fagone, der sich diesmal des „Jingle bell rock“ annahm. Schulleiterin Sabine Emde erinnerte die rund 200 Schüler daran, dass am 10. Januar um 18 Uhr die Hauptversammlung des Fördervereins im Musikraum anstehe.