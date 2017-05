Schonach Generationenwechsel im Turnverein Schonach: Phillip Kuner ist neuer Vorsitzender

Die Turner knacken die 700-Mitglieder-Marke. Der Sporthallenboden soll ausgewechselt werden.

Einen Generationenwechsel gab es an der Spitze des Turnvereins Schonach. Vorsitzender Klaus Börsig trat nicht mehr zur Wahl an. Sein Stellvertreter Phillip Kuner wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

In Vertretung des bisherigen, langjährigen Vorsitzenden Klaus Börsig leitete sein Stellvertreter Phillip Kuner die Hauptversammlung des Turnvereins Schonach im Hotel „Rebstock“.

Einer Änderung der Satzung stimmte die Versammlung einstimmig zu. Demnach gehört künftig auch ein Leiter der Geschäftsstelle zum Vorstand, der auf zwei Jahre gewählt wird. Der Amtsinhaber soll künftig zentraler Anlaufpunkt für die Vereinspost und Ansprechpartner für alle Vereinsbelange sein.

Einen Generationenwechsel brachten die Wahlen mit sich. Der Vorsitzende Klaus Börsig traten nicht mehr an. Sein Stellvertreter Jürgen Schyle hatte seinen Posten schon im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt, den dann Phillip Kuner übernommen hatte. Er wurde nun einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Markus Schwer stellte sich als sein neuer Stellvertreter zur Verfügung und wurde ebenfalls einhellig gewählt. Oberturnwart bleibt Hansjörg Faller, Theresa Kuner Schriftführerin. Siegfried Disch, Ute Spath und Lothar Dold wurden als aktive Beiräte im Turnrat bestätigt, Elke Kern als Leiterin der Geschäftsstelle in

Phillip Kuner dankte nach den Wahlen seinem Vorgänger Klaus Börsig und dessen Stellvertreter Jürgen Schyle für die jahrelange Arbeit an der Spitze des Vereins. „Die beiden haben Schonachs größten Verein vorangebracht“, lobte Kuner. Auch Bürgermeister Frey dankte den beiden ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihre engagierte Arbeit: „Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit Ihnen“. Er versicherte, dass er diese gute Zusammenarbeit seinerseits auch mit dem neuen Vorstand fortsetzen wolle und kündigte an, dass der „in die Jahre gekommene Sporthallenboden“ in den nächsten beiden Jahren erneuert werden soll.

Ein erfolgreiches Jahr, so Kuner, lag hinter dem Verein, erstmals habe man in Sachen Mitgliederzahl die 700er-Marke geknackt: 707 sind es derzeit. „Und das war zum Ende 2016, mittlerweile haben wir schon wieder etliche weitere Neu-Anmeldungen“, freute er sich. Was seiner Meinung nach aber auch nicht verwunderlich sei, biete der Verein neben dem Leistungssport auch ein immens großes Angebot an Breitensport, was immer besser genutzt werde.

Höhepunkte hatte das vergangene Vereinsjahr einige zu bieten: Die Gaukunstturnmeisterschaften, das Landesturnfest in Ulm, die Schonacher Sportnacht, das Dorffest, das Raumschafts-Turnier mit den Turnvereinen aus Schönwald und Triberg, die Nikolausfeier und nicht zuletzt der Bunte Abend, dessen zwei Veranstaltungen seit Jahren ausverkauft sind.

Auch sportlich klappte es. So hatte man bei Jugend trainiert für Olympia mehrere Mannschaften im Landesfinale. „Unser Dank gilt hier auch den Schulen der Raumschaft für die gute Zusammenarbeit“, betonte Kuner. Die aktive Landesligamannschaft erreichte den dritten Platz in der Runde. Eigentlich erstaunlich, wunderte sich Kuner, denn viele der Turner wohnen mittlerweile außerhalb, dennoch stimme der Zusammenhalt in der Mannschaft.

Einmal mehr erfolgreich war auch die Abnahme des Sportabzeichens: 87 Schüler sowie 53 Erwachsene legten dies ab. Erfreulich auch der Erfolg der mittlerweile drei Tanzgruppen des TVs, die sich vor Anfragen kaum retten konnten und auch bei Wettbewerben glänzten. Kuner bedankte sich abschließend bei allen Mitgliedern, Übungsleitern, Sponsoren, Gönnern und der Gemeinde, denn ohne deren Zutun wäre eine solche Vielfalt an Arbeit kaum zu bewältigen.

Kassiererin Inge Steblaj berichtete von einem Minus in der Jahresabrechnung, konnte dies aber mit den noch fehlenden Mitgliedsbeiträgen erklären. Und insgesamt habe der Verein noch immer gute Reserven.

Der Jahresbericht lag den Mitgliedern schriftlich vor, dieser enthielt auf 32 Seiten Informationen nebst Fotos aller Abteilungen und Gruppen. Und derer gibt es viele: Eltern-Kind-Turnen, Vorschulkinder, Turngruppen der verschiedenen Klassenstufen, Fitness- und Tanzgruppen, Leistungsriegen, Volleyball-Gruppen, Gymnastikgruppen, Gemischte Gruppe, Seniorengruppe und schließlich auch die verschiedenen Kurs-Angebote wie Zumba, Pilates, Step-Aerobic oder autogenes Training. Der Bericht, den Ulrike Schwer in Form gebracht hatte, bot auch einen tollen Überblick über die Erfolge der aktiven Turner und die wichtigsten Veranstaltungen des Turnvereins.

Ehrungen

Als Sportlerin des Jahres wurde Elisabeth Scherer ausgezeichnet. Das engagierte Mitglied der Frauengymnastikgruppe glänzt nicht nur in der Sporthalle, sondern, so der stellvertretende Vorsitzende Philipp Kuner, sei auch immer zur Stelle, vor allem in der Küche, wenn Hilfe bei Veranstaltungen gebraucht würde.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden in der Hauptversammlung des Turnvereins Schonach mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet: Axel Scherer, Hanspeter Fischer, Martin Duffner und Karlheinz Dold.

Die Ehrennadel in Silber erhielten: Manuel Grieshaber, Melanie Schmidt, Salvatore Di Silvestro, Friedel Maier, Santo Fagone und Mario Lenti.