Schonach Gemeinderat erfreut über guten Start für neues Gewerbegebiet

Eine Gebäude mit Zahnarztpraxis und Wohnungen soll \"An der Langenwaldschanze\" entstehen. Die Erschließung des Gebietes, so hofft man, kann Ende April beginnen.

Schonach – Die Submission für die Erschließung des Gewerbegebiets „An der Langenwaldschanze“ läuft bald aus, wie Bürgermeister Jörg Frey in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte. In der nächsten Sitzung will man die Aufträge vergeben und „hoffentlich Ende April mit den Arbeiten beginnen“.

Lena Burger stellte das Baugesuch zur Erstellung eines Gewerbegebäudes im neuen Industriegebiet „An der Langenwaldschanze“. Das zweistöckige Gebäude soll eine Grundfläche von etwa 40 auf 20 Meter haben, ein Garagenanbau soll eine Grundfläche von rund 10 auf 8 Meter erhalten. Im Erdgeschoss wird laut Baugesuch die heimische Firma Innenausbau Burger mit den entsprechenden Werkstatt-, Lager- und Büroräumen Platz finden.

Im Obergeschoss sollen eine Zahnarztpraxis mit Behandlungs- und Technikräumen sowie zwei Wohnungen entstehen. Zudem sind im Obergeschoss noch die Integration einer Garage mit vier Stellplätzen und an der Talseite der Einbau von zwei Balkonen geplant. Das Gebäude soll komplett umfahrbar sein.

Parkplätze werden verteilt

Die benötigten Parkplätze sollen entsprechend um das Gebäude verteilt werden. Noch wurde das Grundstück nicht erworben, hieß es seitens der Gemeindeverwaltung, dies soll erst nach dem Bauantragsverfahren geschehen. Ratsmitglied Silke Burger (CDU) betonte, dass man sich seitens ihrer Fraktion über den tollen Start in dem neue Gewerbegebiet „An der Langenwaldschanze“ freue. Es sei schön, wenn Schonacher in Schonach investieren. Christian Kuner (SPD) zeigte sich erfreut, dass ein derart großes Bauvorhaben wie im Gewerbegebiet „An der Langenwaldschanze“ ohne maßgebliche Befreiungen vom Bebauungsplan vonstatten gehe. Das Baugesuch wurde vom Rat einstimmig gutgeheißen.

Eine Bauvoranfrage stellte Hans-Peter Feiß zum Bau eines Stallgebäudes für zwei Pferde auf dem Grundstück Am Mühleberg 11. Als Offenstall ausgeführt, soll die Grundfläche rund 5,4 auf 9,4 Meter betragen und in etwa 25 Meter Entfernung zum Nachbargebäude errichtet werden. Aus Sicht der Gemeinde könnte der Stall aber nur gebaut werden, wenn keine Einwände durch Nachbarn eingebracht und seitens der Fachbehörden des Landratsamtes keine Bedenken ausgesprochen werden.

Andrea und Franz Ketterer stellten das Gesuch, am Wohngebäude Lindenstraße 15 eine Dachgaube einzubauen. Die Eheleute Stella und Jens Heimburger stellten das Baugesuch zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage auf dem Grundstück Vogelbeerweg 7. Alle drei Bauvorhaben wurden vom Rat ebenfalls einstimmig befürwortet.