Schonach Gemeinden ziehen an einem Strang

Gemeinden ziehen an einem Strang

Einheitliche Beschilderung weist Touristen den Weg, 13 Hinweistafeln insgesamt aufgestellt

Schonach – Schon lange geplant, aber immer wieder von neuen Problemen ausgebremst, wurde nun endlich die neue, identische Beschilderung für das Ferienland Schwarzwald aufgestellt. Gemeinsam mit den Bürgermeistern Jörg Frey (Schonach), Josef Herdner (Furtwangen) und Christian Wörpel (Schönwald) stellte nun Ferienland-Geschäftsführer Julian Schmitz das Schild an der Schonacher Kuttlematte vor. Nur der jeweilige Ortsname unterscheide die Schilder, die mit der Kuckucksuhr als verbindendes Element sowie dem Altholz-Look, den man auch in den jeweiligen Tourist-Infos der Mitgliedsgemeinden findet. Auch St. Georgen ist weiterhin Mitglied, nur war Bürgermeister Michael Rieger verhindert. Vorläufig seien es 13 Schilder, die aufgestellt worden seien. „Die Ortsteile kommen wegen des recht umständlichen Genehmigungsverfahrens etwas später in den Genuss der neuen Schilder“, versprach Julian Schmitz gegenüber unserer Zeitung.