Schonach Fünf Jahre Slopestyle im Josenpark

Geburtstag mit Contest und Party im Februar, Jugendliche packen von Anfang an tatkräftig mit an

Schonach – 2012 beschloss der Gemeinderat, den Skilift Winterberg aufzurüsten. Neben Beschneiungsanlage, Josenalm und Skibox machten Jugendliche damals auch den Vorschlag, einen Snowpark zu errichten. Der Gemeinderat war nicht abgeneigt und sagte seine Unterstützung zum Bau des „Josenparks“ zu.

Die Hauptinitiatoren Jannik Schyle, Johan Schneider, Markus Ketterer und weitere Jugendliche aus dem Raum Schonach machten aber nicht nur Vorschläge, sie packten tatkräftig mit an. Mit körperlicher Arbeit und Einsatzwille war es damals aber nicht getan, trotz Unterstützung der Gemeinde, mussten weitere Finanzmittel organisiert werden. So machten sich die Jugendlichen auf, Firmen, Institutionen und Privatleute von ihrer Idee zu überzeugen und Gelder einzusammeln. Das gelang und so entstand am Schonacher Winterberg ein für die Region einmaliger Park, ein Alleinstellungsmerkmal für die Gemeinde und Anziehungspunkt für den Skilift Winterberg. Skisportler aus der ganzen Region, aber auch aus dem Elz- und Gutachtal nutzen den Park schon im ersten Jahr, das Medieninteresse war groß, sogar im Raum Offenburg wurde über den „Josenpark“ gesprochen.

Contest und Party im Februar

Mittlerweile ist der Park – der eine Abteilung des Skiclubs Schonach ist – gewachsen, in einem selbst aufgemöbelten und heizbaren Bauwagen ist Platz zum Erholen. Ungebrochen ist indes die Bereitschaft der Jugendlichen – inzwischen sind weitere dazu gekommen –, sich um den Park zu kümmern. Doch ganz allein ging und geht das nicht.

So ist das Team des „Josenparks“ auch ganz besonders dankbar für die Unterstützung der Sponsoren, der Gemeinde und des Skiclubs Schonach, der Geländebesitzer Hans und Torsten Hettich sowie der Familie Spitz und des Sporthauses Hör. Auch in Zukunft soll der Park weiter wachsen und so noch attraktiver werden – die Jungs vom „Josenpark“ sind daher über weitere Unterstützung sehr froh.

Doch erst einmal steht die Feier des fünfjährigen Bestehens des „Josenparks“ an und das soll kräftig gefeiert werden. Am 18. Februar findet die Jubiläumsveranstaltung am Winterberg in Form eines Slopestyle-Contests statt. Gewertet werden soll in zwei Altersgruppen. Anmeldungen nimmt das Organisationsteam am Wettkampftag von 10 bis 12 Uhr an, die Teilnahmegebühr kostet zehn Euro. Der Wettbewerb selbst startet um 13 Uhr, den Siegern winken attraktive Preise. Spektakuläre Tricks mit Skiern und Snowboards werden ab 17.30 mit einer eindrucksvollen Lichtshow am Rodelhang geboten, die After-Show-Party findet ab 18.30 Uhr statt. Dabei lassen es die Jungs des „Josenparks“ so richtig krachen, an der Mühle beim Skilift werden unter anderem DJs für viel Stimmung sorgen. Für Bewirtung wird gesorgt, zum einen bietet die Josenalm Stärkungen an, Getränke gibt es außerdem am „Josenpark“ selbst und ab 17 Uhr auch an der Mühle.

Slopestyle

Slopestyle ist eine Wettkampfform, die aus dem Snowboard- und Freeskiing kommt. Dabei wird ein Hindernis-Parcours auf Skiern oder Snowboard, in einem zusammenhängenden Lauf durchfahren. Die Fahrt wird von einer Jury bewertet, welche auf die Ausführung und Schwierigkeit der Tricks achtet. (ec)