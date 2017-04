Schonach Frühlingsmärchen in der Galerie

Kunstausstellung bietet Mythisches und Mystisches der Osterzeit.

Mit der Vernissage am Donnerstag, 13. April, wird um 17 Uhr in der Galerie Waldtreppe am Pauliberg in Schonach die Frühjahrsausstellung „Ein Frühlingsmärchen“. Auch dieses Mal stellen wieder Künstlerinnen aus dem Kunstraum an der Rur aus der Papierstadt Düren in der Schonacher Galerie aus.

Die Mitglieder des Kunstraums haben Spaß daran gefunden, ihre Kunstwerke verreisen zu lassen und gemeinschaftlich mit heimischen Kolleginnen und Kollegen aus dem Skidorf Schonach und Umgebung auszustellen.

Die Initiatorin Luitgard Dederich bringt Dürener und Schwarzwälder Künstler und Künstlerinnen im „Kunstraum to go“ zusammen. Dabei sind die Malerinnen Marlene Baumgärnter, Natazsa Deddner, die in der Villa Fritsch in Nußbach lebt und arbeitet, Anneliese Dold und Renate Lücker, St. Georgen.

Außerdem der Holzbildhauer Helmar Maier aus Dietingen und der Naturdesigner Peter Kaltenbach aus Schonach. Gudrun Bergmann, Luitgard Dederich, Isabell Hüsgen-Bongard, Iado, Bärbel Jülich, Christiane Mucha und Hiltrud Zimmermann, vertreten den Kunstraum an der Rur, Düren.

Luitgard Dederich wählte als Motto für die Frühjahrsausstellung den Titel „Ein Frühlingsmärchen“. Entsprechend der Osterzeit und der Interpretationsfreiheit künstlerischen Schaffens setzen sich die Beteiligten intensiv mit den Mythen und Mysterien der Frühlingszeit auseinander. Entstanden ist eine märchenhafte Bilderwelt voller Symbolik, Farben und Formen.