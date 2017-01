Schonach Freundeskreis fördert Schulprojekte in Schonach

7800 Euro hat die Schonacher Dom-Clemente-Schule erhalten, damit werden zahlreiche Projekte unterstützt, die möglichst vielen Schülern zugute kommen sollen.

Mit 7800 Euro förderte der Freundeskreis der Dom-Clemente-Schule im Geschäftsjahr 2015 verschiedene Projekte und Unternehmungen. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung aus dem Zahlenwerk von Kassierer Dirk Schneider deutlich.

Den größten Posten nahmen dabei die neuen Ausstellungsvitrinen ein. Außerdem wurden ein Kinobesuch der Grundschüler, neue Sportgeräte und die Ergänzung der Mountainbikeausrüstung gefördert. Der Freundeskreis investierte in das Schulobstprogramm, in das neue Imageprospekt und finanzierte den mittelalterlichen Barden Theolonius Dilldapp.

Und der Freundeskreis unterstützt gemeinsam mit den drei Gemeinden Triberg, Schonach und Schönwald den Mittagstisch und verwaltet ihn. Sehr gut kam die Aktion bei der Weihnachtsfeier bei Schülern und Sponsoren an. „Mir ist es wichtig, dass wir mit den geförderten Projekten viele Schüler erreichen“, erklärte die Vorsitzende Silke Burger. Sie wünschte sich, dass auch weiterhin die Mittel breit gestreut werden. „Wenn die Schule ruft, dann sind wir da“, kommentierte Dirk Schneider seinen Bericht. Er dankte Silke Burger für ihr Geschick, zusätzliche Sponsoren zu animieren. Er betonte, dass auch weiterhin der Kontakt zwischen Schule und Freundeskreis einfach, kurzfristig und ohne großen bürokratischen Aufwand stattfinden soll. Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 zählte der Freundeskreis 251 Mitglieder, mit eher steigender Tendenz, fügte er hinzu.

Auch Silke Burger lobte die treuen Mitglieder, die oft über die Schulzeit der eigenen Kinder hinaus, den Freundeskreis unterstützten. Dennoch war sich der Vorstand einig, den Förderverein präsenter darzustellen und weiterhin aktiv in der Mitgliederwerbung zu bleiben. „Als Elternteil und als Gemeinderat kann ich nur stolz drauf sein, dass wir so einen Verein für die Schule haben“, erklärte Josef Spath. Seinem Antrag auf Entlastung des Vorstands folgte die Versammlung einstimmig.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Jörg Burger, Schriftführerin Sabine Emde und Beisitzerin Verena Ruf einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Schriftführerin und Schulleiterin Sabine Emde regte an, den Selbstbehauptungskurs, der 2016 bei den Grundschülern und ihren Eltern enorm gut ankam und zu 75 Prozent vom Freundeskreis übernommen wurde, auf die fünfte und sechste Klasse auszuweiten. Dem stimmte der Vorstand zu und er will sich auch an den Kosten einer Autorenlesung für die Werkrealschüler beteiligen. Für die dritte und vierte Klasse soll es einen Ausflug nach Freiburg ins Planetarium geben und über weitere Anträge will das Gremium kurzfristig entscheiden. Abschließend dankte Silke Burger für das kooperative, vertrauensvolle Miteinander. Herzliche Dankesworte richtete sie an Matthias Förtsch, der Dirk Schneider bei seinen Kassengeschäften unterstützte, und an die Sponsoren, die sich auch kurzfristig überzeugen lassen. „Das ist eine tolle Basis, auf der wir planen können“, freute sie sich.