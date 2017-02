Schonach Firma Wiha punktet mit Outlet-Shop

Der Probelauf für den Direktverkauf in Schonach zeigt Interessantes: Der Shop ist Anziehungspunkt für Handwerker und Touristen gleichermaßen.

Schonach – Die Firma Wiha sieht im Konzept „Faszination Outlet“ für sich und das Ferienland ein großes Plus für die Gemeinde. Zum Start im Sommer 2015 wollte das Unternehmen langsam damit anfangen. An einzelnen Tagen zu ein paar ausgewählten Stunden sollten sich die Pforten des Outlet-Shops direkt gegenüber des Hauptsitzes öffnen. Schnell wurde aus den einzelnen Tagen eine Fünf-Tage-Woche zu regelmäßigen Öffnungszeiten. Seit ein paar Wochen lässt das neu angebrachte Schild „Outletshop“ keinen Zweifel mehr offen, um was in diesen Geschäftsräumen geht. Die Geschäftsleitung freut sich über die positive Entwicklung und erkennt Abstrahleffekte für Schonach, die man während der ersten eineinhalb Jahre deutlich zu erkennen meint.

Die Geschäftsführung hatte sich 2015 zum Ziel gesetzt, Verkaufskonzepte erstmals live vor Ort in eigenen Verkaufsräumen zu testen und aufzustellen. Die unterschiedlichen Produktargumente und Sortimentsangebote sollten nicht, wie sonst ausschließlich, über den Fachhandel kommuniziert und an „den Mann oder die Frau“ gebracht werden. Dem eigenen Vorsatz nach Anwendernähe sollte auf andere Art und Weise Rechnung getragen werden. Die Mitarbeiter wollten mehr mitbekommen, Anwenderfragen aus erster Hand hören und verstehen, Erfahrungen in Bezug auf Präsentation und Wirkung im direkten Verkauf sammeln. Die Definition und das Verständnis von „Outlet“ gehen für Wiha also über die reine Übersetzung von Fabrikverkauf oder das Anbieten von oft vergünstigten oder besonderen Sortimentsbestandteilen hinaus. Rund eineinhalb Jahre später sind die Mitarbeiter tatsächlich reicher an Wissen und Erfahrungen im Umgang mit direkten Anwendern, den positiven und negativen Auswirkungen von Verkaufskonzepten oder schlicht an Verständnis für die tatsächlichen Bedürfnisse und Nachfragen der Kunden.

Als Unterstützung für den Fachhandel sind diese Erkenntnisse von großer Bedeutung. Erst wird „Marketing und Co“ im eigenen Shop getestet – dann dem Handel angeboten. Ein wichtiger Aspekt kommt für den Handwerkzeughersteller in dieser Form unerwartet hinzu.

Gerade für Touristen, Feriengäste des Ferienlandes oder einfach Durchreisende scheint der „Outlet-Shop“ ein anziehender Anker zu sein. Ein Magnet, der einen Aufenthalt in Schonach verlängert oder gar erst initiiert. „Wir sind selbst überrascht, welchen Anteil die Feriengäste – ob in Schonach, umliegend untergebracht oder gar nur durchreisend – unsere Kundschaft ausmachen. Nicht nur einheimische Hand- oder Heimwerker nehmen unser Angebot gerne wahr. Es sind immer wieder viele Besucher darunter, die während ihres Urlaubs im Ferienland einen weiteren Programmpunkt für sich entdeckt haben und der Anziehung Outlet nicht widerstehen können.“ Ein Konzept das bereits vielerorts neue Impulse geliefert habe. Oftmals hat das Gefühl „ein Schnäppchen“, „etwas Besonderes direkt an der Quelle“ erworben zu haben, einen ganz eigenen Reiz. „Der Charme des Einkaufsbummels wird neu belebt“, erklärt Geschäftsführer Ronny Lindskog.