Schonach Feuer und Flamme für das Strohflechten

Schonacher Förderverein plant mit Hilfe des Vereinswettbewerbs die Anschaffung einer Grundausstattung und will ab Herbst Kurse für Interessierte anbieten.

Schonach - „Es ist etwas Nachhaltiges, etwas Natürliches – und so vielfältig einsetzbar“, schwärmt Ingrid Schyle, stellvertretende Vorsitze des Fördervereines Schwarzwälder Strohmanufactur Schonach, über den Werkstoff Stroh. Der hat in Schonach eine lange Tradition, brachte den Frauen und Kindern im 19. Jahrhundert einen zusätzlichen Erwerb und wurde in der Strohhutfabrik Sauter schließlich industriell verarbeitet. Der Förderverein hat sich das Strohflechten und die Verarbeitung zu Strohschuhen, Hüten und Taschen sowie den Erhalt des Wissens und der Techniken zum Vereinsziel gesteckt.

Von der Vereinsgründung im November 2016 an pflegen die Mitglieder des Vorstandsgremiums den Kontakt zu Zeitzeugen und geben das vorhandene Wissen um das alte Schwarzwälder Handwerk unter sich weiter. In einem weiteren Schritt sollen alle davon profitieren, die Lust auf das Strohflechten haben. Im Herbst 2017 sollen die ersten Workshops zum Thema Stroh angeboten werden. Dafür haben die Akteurinnen ordentlich vorgearbeitet. Auf dem Nußhurthof bei Familie Schwer in Nußbach wächst der Roggen, der den Werkstoff liefern wird. Und so werden die Workshops vom Strohhalm zur fertigen Strohtasche oder zu den eigenen, handgefertigten Strohschuhen führen. In den Kursen werden alle Arbeitsschritte, von der Aufbereitung des Roggenstrohs bis zur schmückenden Borte, vermittelt. Speziell für die Weihnachtszeit steigen die Kurse dann in die filigrane und aufwändige Strohsternherstellung ein.

Bisher behalfen sich die Fördervereinsmitglieder aus ihrem persönlichen Fundus und besorgten Material auf private Kosten. Nun aber soll eine sinnvolle Grundausstattung angeschafft werden und dafür fehlen dem jungen Verein die Mittel. „Wir brauchen eine Geflechtswalze, Schuhleisten, Taschenformen, Legeformen, Borten, Hutformen, Garne und Nähmaschinen“, zählen Ingrid Schyle und Vera von Stemm auf. Zur Basisausstattung sollten auch banale Dinge wie Scheren, Hämmer, Nahnadeln und Heftmaterial gehören – einfach alles, was ein vernünftiges und kreatives Arbeiten in einer großen Runde möglich macht. Gut ausgestattet, werden auch die Kursgebühren für die künftigen Strohkreativen in einem bezahlbaren Rahmen bleiben. Als Veranstaltungsorte sind Räumlichkeiten in der Schule neben weiteren Optionen angedacht. Als langjährige Perspektive würde der Förderverein gerne die Strohhutfabrik wieder beleben. „Da steckt so viel Tradition dahinter, es ist ein faszinierendes Material“, beschreibt Ingrid Schyle ihre Motivation.

Der Förderverein

Der Förderverein Schwarzwälder Strohmanufactur Schonach wurde am 14. November 2016 im Sitzungssaal des Rathauses gegründet. Als Ziele formuliert die Satzung die Pflege und Förderung des alten Strohflechthandwerkes. Die Erhaltung der denkmalgeschützten Strohhutfabrik Sauter ist gleichfalls ein Ziel des Vereins. Es ist die letzte Strohhutfabrik im Schwarzwald steht auf Grund ihres Seltenheitswertes und des dokumentarischen Wertes unter Denkmalschutz. Sie gehört der Gemeinde Schonach.