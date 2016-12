Fernsehfilm über Rombach & Haas

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Schonach – Für eine 90-minütige Dokumentation „Manufakturen von heute – Zwischen Zeitgeist und Tradition“ haben sich die SWR-Autorinnen Nanette Buhl und Catherine von Westernhagen auf die Suche nach den schönsten Manufakturen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gemacht. Der Film zeigt, was Menschen im Südwesten mit ihren Händen leisten und mit welcher Hingabe sie arbeiten. Sie erschaffen etwas, das selten geworden ist: Handwerk vom Feinsten! Zu den Manufakturen, über die in der SWR-Fernsehsendung berichtet wird, zählt auch die Schonacher Schwarzwalduhrenmanufaktur Rombach & Haas. Die geplanten Sendetermine: heute, Donnerstag, 20.15 Uhr und Sonntag, 8. Januar, 11.30 Uhr.