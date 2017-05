Schonach Eventfabrik bietet Musik und Party

Das Foyer verwandelt sich in eine Wohlfühl-Lounge: Duo dos Mas sorgt für entspannte Atmosphäre im Haus des Gastes.

Schonach – Die Eventfabrik lockte mit der Chance, Enya Haas aus Triberg und das St. Georgener Duo dos Mas im Konzert zu erleben. Dazu wurde das Foyer im Schonacher Haus des Gastes in eine Wohlfühl-Lounge verwandelt und bei abgedimmten Licht konnten die Konzertbesucher die drei Künstler in entspannter Atmosphäre genießen. Mit ihren Helfern aus dem Bekannten- und Freundeskreis hatten Michael und Lukas Bechthold, Florian Duffner, Florian Szymczak und Christopher Straub alle Voraussetzungen für ein tolles Konzerterlebnis geschaffen. Den Abend moderierte Julia Presti und sie eröffnete mit Dos Mas das Unplugged-Konzert.

Das Repertoire von Aaron Rosenfelder und Markus Hörmann ist absolut breit gefächert. Bei ihren Auftritten richten sie sich nach den Wünschen der Veranstalter und wählten Rock- und Popballaden für diesen Abend. Mit Keyboard und Gitarre schafften sie es, eine romantisch-gemütliche Stimmung zu zaubern mit Liedern, die jeder kennt. Von Abba bis zu den aktuellen Hits der Sportsfreunde Stiller und Max Herre kam jede Generation des bunt gemischten Publikums voll auf ihre Kosten. ach der Pause übernahm Enya Haas am Piano die Unterhaltung. Er spielte seine eigenen Kompositionen vorwiegend von seiner neuen CD Reflective World. Wer die Musik des jungen Künstlers in den letzten sechs Jahren verfolgte, konnte hier seine musikalische Entwicklung erleben. Fabrizierte er auf seiner ersten CD eingängige Melodien und angenehme Ohrschmeichler, präsentiert er in seinen neuen Kompositionen Experimentelles, in dem er den Klang der Saiten mechanisch verzerrt und seine Songs zeichnet zunehmend ein dramaturgischer Aufbau aus.

Das Publikum applaudierte den drei Künstlern für einen gelungenen Konzertabend und es gab spontanes Lob für die Veranstalter. Ein wenig enttäuscht waren die Jungs der Eventfabrik, sie hatten sich für die Künstler ein noch größeres Interesse erhofft.

Die Eventfabrik plant weitere Veranstaltungen. So gibt es am Samstag, 27. Mai, im Foyer die Shorts-Nacht und am Freitag, 9. Juni, die thailändisch inspirierte Fullmoon-Party.