Aus nicht­öffentlicher Sitzung gab Bürgermeister Jörg Frey in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt, dass man aus dem geplanten Schonacher Gewerbegebiet „An der Lan­genwaldschanze“ bereits ein Teilstück mit einer Fläche von rund 3800 Quadratmeter verkauft hat.



Ebenfalls verkauft worden sei ein weiterer Bauplatz am Baugebiet „Mühleberg Nord“, setzte das Gemeindeoberhaupt die Bürgervertreter erfreut in Kenntnis.