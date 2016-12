Triberg/Schonach/Schönwald Elf neue Messdiener in allen fünf Pfarreien

Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne macht sich Sorgen um den Dienst am Altar, immer weniger Kinder machen mit

Der Ministranten-Nachwuchs in den katholischen Pfarreien der Kirchengemeinde Maria in der Tanne ist nicht immer gesichert. Manchmal meldet sich in einem Ort nach der Erstkommunion kein einziges Kind für den Dienst am Altar, was die Oberministranten sehr bedauern. Doch in diesem Advent konnte Pfarrer Andreas Treuer in allen fünf Pfarreien insgesamt elf Kinder in die Schar der Messdiener aufnehmen.

In Triberg heißen die neuen Minis Cassandra Thaesler, Leon Klausmann, Dawid Herud und Artur Stuka.

Jakob Herud wurde ins Oberministranten-Team berufen, das sich jetzt zusammensetzt aus Lukas Nagel, Barbara Gardas, Daniel Arnold und Jakub Herud.

In Schonach gibt es drei neue Messdienerinnen: Karina Dieterle, Lydia Sandner und Melina Dieterle.

In Schönwald wurde Angelina Schwer aufgenommen und Samira Winterstein wurde zur neuen Oberministrantin ernannt. Sie tritt an die Stelle des ehemaligen Leitungsteams, dessen Mitglieder alle ihre Ausbildung oder ihr Studium aufgenommen haben. In Gremmelsbach beginnen David King und Jannis Kienzler ihren Kirchendienst und in Nußbach Simon Dold.