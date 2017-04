Schonach Elektro-Mobilität ist das Thema

Die Wirtschaftsministerin des Landes, Nicole Hoffmeister-Kraut, besucht das Schonacher Traditionsunternehmen Burger und zeigt sich beeindruckt.

Schonach – Digitalisierung und Wirtschaft 4.0 ist das Leitthema bei der Tour, die Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut durch den Schwarzwald-Baar-Kreis führte. Auf Vermittlung von Landrat Sven Hinterseh besuchte sie am Donnerstag auch das Schonacher Traditionsunternehmen SBS der Burger Gruppe.

So informierte Landrat Sven Hinterseh die Ministerin über die Breitbandversorgung im Kreisgebiet. „Insgesamt werden wir 250 Millionen Euro investieren müssen“, nannte er die Zahlen. Mit dem Backbone will der Zweckverband 84 Orte erreichen, und von dort aus sollen die Ortsnetze entwickelt werden. „Ich kann sie nur darin unterstützen, der Glasfaserausbau ist der richtige Weg und zukunftsweisend“, bestärkte die Ministerin. Sie interessierte sich für die Lösungswege der Nachbarkreise und die Zusammenarbeit beim Ausbau des Netzes.

Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbandes, sah den großen Vorteil der kommunalen, kreisweiten Zusammenarbeit darin, dass regionale Leute, wie Ortsvorsteher und Bürgermeister, geschlossen hinter dem Projekt stehen. Schonachs Bürgermeister Jörg Frey bezeichnete es als eine große Leistung, alle 20 Kommunen des Schwarzwald-Baar-Kreises unter einen Hut gebracht zu haben.

SBS-Geschäftsführer Thomas Burger äußerte seine Freude darüber, dass Nicole Hoffmeister-Kraut, eine Unternehmerin, dieses Amt in der Landesregierung bekleide. Eine moderate Evolution erhoffte er sich hinsichtlich der E-Mobilität. Bisher seien 2000 Bauteile nötig, für einen E-Antrieb reichten 200, nahm er Bezug auf betriebliche Entwicklungen und Arbeitsplätze. Er wünschte sich, dass die politischen Leitplanken deshalb eher einer Bundesstraße als einem Radweg gleichen mögen. „Ich meine ein evolutionärer Prozess muss sein“, bestätigte Nicole Hoffmeister-Kraut. Keiner wisse, wann und welchen Anteil die E-Mobilität haben werde. Die Ziele seien definiert, „aber wir bleiben offen“, antwortete sie. Schritt für Schritt, bekräftigte Thomas Burger, gewährleiste das beste Ergebnis.

Manuel Burger stellte in einer Präsentation die Burger Gruppe vor. Er erinnerte an die Anfänge 1856 und gab einen Überblick darüber, was die Geschäftsleitung und die Mitdenker antreibt. Anhand verschiedener Bauteile vermittelte er, wie individuell die Lösungen für den Kunden erarbeitet werden und wie eng die Verzahnung ist. Bei seinem Überblick anhand von Kundenlogos zeigte sich die Ministerin beeindruckt. Beim Rundgang durch die Fertigung präsentierte er ein Bauteil, das die Firma Eberspächer bei Porsche einbaut. „Wenn heute unser Betrieb abbrennt, rollt morgen kein Porsche mehr vom Band“, kommentierte Thomas Burger das enge Zusammenspiel.