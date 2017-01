Schonach Ein Stück Sommer im kalten Winter

Nahezu 200 zufriedene Besucher erleben die Mallorca-Party im Schonacher Haus des Gastes.

Die Event-Fabrik Schonach landete am Samstag mit ihrer Mallorca-Party einen tollen Erfolg. Das Foyer des Haus des Gastes war nahezu ausverkauft. Das Team um Lukas Bechtold, Florian Szymaneck, Florian Duffner und Michael Bechtold war angesichts der vielen Besucher – es waren wohl um die 200 – hochzufrieden. Die Veranstalter hatten sich viel Mühe gegeben, um im Foyer des Haus des Gastes mitten im Winter etwas Sommer-Feeling zu schaffen. Die größtenteils jugendlichen Gäste nahmen es dankbar an und feierten bei Sangria und Cocktails. Für musikalische Stimmung sorgte DJ John-Pro, der mit Stimmungs- und Sommerhits zum Gelingen des Abends beitrug. Der gebürtige Schonacher, der in Konstanz lebt, unterstützte das Event-Fabrik-Team noch weitergehend und verlangte für den Abend keine Gage. Auch in Sachen Sicherheit überließ die Event-Fabrik nichts dem Zufall: Ein heimisches Security-Team kümmerte sich um die Eingangskontrolle. Bilder: Claudius Eberl