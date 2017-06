Schonach Ein Selfie mit der Bundeskanzlerin

Die Aktiven des Schonacher Turnvereins erlebten eine Riesenparty in Berlin, für sie war die Stadiongala der Höhepunkt des Turnfestes.

Schonach/Berlin – Die weltweit größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung ist nun Geschichte. In Berlin fand vom 3. bis 10. Juni das 35. Internationale Deutsche Turnfest mit über 80 000 Teilnehmern aus 3200 Vereinen und elf Nationen statt. Und mitten drin: über 50 Turnerinnen und Turner aus Schonach.

Am 3. Juni früh morgens starteten die Schonacher voller Vorfreude und unternehmungslustig mit einem vollen Bus nach Berlin. Die Unterkunft über die erlebnisreichen Turnfesttage war die Gustav-Falke-Grundschule in Berlin Mitte. Nur zwei Gehminuten entfernt vom Denkmal der Berliner Mauer in der Bernauer Straße. Gleich zum Auftakt des Turnfests gab es den traditionellen Festumzug sowie eine Eröffnungsshow mit Musik und akrobatischen Turneinlagen am Brandenburger Tor.

Ab Sonntag starteten die Wettkämpfe für die Mädels und Jungs aus Schonach. Der Orientierungslauf war dabei ein toller Erfolg: Platz fünf hieß es am Ende für Julius Kuner und Simon Lenz – Rang sechs für Philipp Schwer, Jonas Hoch und Jannik Schyle. Die Mädels der Leistungsriege nahmen am Gerätevierkampf teil, die Jungs am Gerätesechskampf. Auch Kampfrichter stellte der Turnverein Schonach für das Turnfest Berlin bereit und Übungsleiter bildeten sich bei verschiedenen Lehrgängen fort.

In der sich auf dem Turnfest als kulturelle, sportbegeisterte und weltoffene Metropole präsentierenden Hauptstadt ließ es sich selbstredend auch so gut verweilen. Brandenburger Tor, Berliner Dom, Gedächtniskirche, Berliner Mauer, Fernsehturm am Alex oder das Gebäude des Bundestags standen unter anderem auf dem Sightseeing-Programm der Schwarzwälder Sportler.

An der Messe konnten sich die Turnerinnen und Turner ebenfalls verweilen und von der tollen Stimmung in der Turnstadt Berlin anstecken lassen: Es gab haufenweise Mitmachangebote und Messestände. Sogar eine Festivalbühne war dort für die Teilnehmer aufgebaut.

Highlight für alle Teilnehmer war sicherlich die faszinierende Stadiongala mit Auftritten von rund 6000 Akteuren am Dienstagabend im Berliner Olympiastadion mit Musikeinlagen und abschließendem Feuerwerk. Einige Aktive der Schonacher Leistungsriege hatten bei der Gala einen speziellen Part: Sie begleiteten auf originelle Art und Weise zusammen mit Turnkameraden aus Haslach die Zuschauer von Programmpunkt zu Programmpunkt. In einem original Berliner Sightseeing-Bus drehten sie die Runde im Berliner Stadion.

Das gesamte deutsche Olympia-Team der Turner um Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen war fester Bestandteil der Stadiongala. Hambüchen wurde offiziell von seinem internationalen Auftreten bei Wettkämpfen verabschiedet. Gäste im Stadion waren auch der Präsident des Deutschen Turnerbunds (DTB), Alfons Hölzl, und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ebenfalls den zu den erfolgreichsten deutschen Turnern zählenden Hambüchen verabschiedete.

Die Schonacher trauten ihren Augen kaum, als Merkel, wie angekündigt, tatsächlich mit ihnen im Bus stand und ins Stadion einfuhr, in dem sich rund 55 000 Besucher versammelt hatten. Schnell wurde das Handy gezückt und ein Selfie mit Regierungschefin Merkel geschossen. Am Samstagmorgen war das sehr kurzweilige Turnfest auch schon wieder vorbei. Mit dem Bus ging die über zehnstündige Fahrt zurück in den Schwarzwald. Im Gepäck hatten die Ausflügler viele besondere Erlebnisse. Die Vorfreude ist jetzt schon groß auf das nächste Turnfest 2021 in Leipzig, bei dem die Schonacher wieder mittendrin, statt nur dabei sein wollen.