Schonach Doppelt so gut: In Schonach bleiben die Gäste gerne länger

Doppelt so gut: In Schonach bleiben die Gäste gerne länger

Die Verweildauer der Touristen liegt in Schonach bei 5,6 Tagen. Das ist doppelt so viel wie im gesamten Schwarzwald – der Schnitt liegt bei nur 2,8 Tagen. Vielleicht liegt es an den Marketing-Idee des Ferienlands. Die neueste nennt sich Bubble-Tent.

Julian Schmitz, Geschäftsführer des Ferienlands, stellte den Tourismusbericht für Schonach in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Insgesamt stehe das Ferienland gut da, bei den Ankünften wurde ein Plus von 7,23 Prozent erzielt, auch bei den Übernachtungen stiegen die Zahlen leicht an, jeweils bereinigt um die Katharinenhöhe.

In Schonach gab es solche positiven Zahlen nicht: Die Ankünfte gingen um 3,95 Prozent auf 19 600 zurück, die Übernachtungen um 3,46 Prozent auf 109 740. Schmitz betonte, dass man diesen Rückgang differenziert betrachten müsse, da in Schonach seit 2015 insgesamt 78 Betten weggefallen seien.

Den Löwenanteil an Unterkünften machen nach wie vor die Ferienwohnungen, es folgen Hotels und die Privatzimmer. Steigende Anteile haben die Reisemobile, die immerhin 2753 Übernachtungen zählten. Zwar, so Schmitz, blieben die Reisemobilisten meist nur eine Nacht, dafür nutzen diese aber die Infrastruktur und Gaststätten intensiv. Schonach habe mit 5,6 Tagen noch immer eine recht hohe durchschnittliche Verweildauer, im gesamten Schwarzwald betrage diese nur 2,8 Tage.

Die Statistik der Ankünfte seit 2005 zeige für Schonach ein recht konstantes Niveau zwischen 18 600 und 20 450. „Das zeugt auch von der guten Qualität der Gastgeber“, sagte Schmitz. Bei Betrachtung der Übernachtungen zeige sich aber der deutliche Trend zu kürzeren Verweildauern. 2005 zählte man noch über 130 000 Übernachtungen, 2016 waren es noch 109 740.

2017 war das Ferienland auf mehreren Messen vertreten. Es ist Mitglied bei den Allergikerfreundlichen und Familienfreundlichen Urlaubsregionen. Herausgegeben werden zahlreiche Druck-Erzeugnisse wie Kataloge, Gastgeberverzeichnisse, Karten und Themen-Booklets – etwa zum Uhrwaldpfad am Rohrhardsberg. Der Veranstaltungskalender werde derzeit überarbeitet. „Ich kann hier betonen, dass es keinen Tag im Ferienland gibt, an dem nichts los ist“, sagte Schmitz.

Neuester Marketing–Coup soll ein Bubble-Tent werden. Das bietet mit durchsichtigem Himmel eine naturnahe Übernachtung. Es kostet 6000 Euro und soll an einem einsamen Ort im Ferienland mit toller Aussicht aufgestellt werden. Beim Zelt werden auch ein mobiles Badezimmer und eine kleine Hütte mit Kühlschrank aufgestellt. „Aber die Übernachtungen gibt es nicht zu kaufen – die kann man nur gewinnen“, erklärte Schmitz. 30 Übernachtungen sollen Online, in Printmedien und bei Werbepartnern verlost werden. Von diesem Marketing-Gag erhofft er sich ein großes Werbecho. „Sie müssen bedenken, so was ist einzigartig“, versicherte Schmitz. Fernziel sei, dass einige Gastgeber ein Bubble-Tent kaufen.

Weitere Themen waren: Überarbeitung der Wandertafeln, Fortführung der Genusswanderungen, Erstellung des neuen Mountain-Bike-Netzes, Beratungen und Veranstaltungen für Mitglieder. In Sachen Regionalität und Tourismusbewusstsein sollen regionale Produkte in den Mittelpunkt gestellt und ein eigenes Siegel erstellt werden.