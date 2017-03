Dolds tanzen zum Titel

Das Schonacher Ehepaar kehrt äußerst erfolgreich von den Landesmeisterschaften in Heidenheim zurück.

Michael und Mariella Dold aus Schonach war ausgesprochen erfolgreich bei den Landesmeisterschaften in den Standardtänzen in der Klasse IV–B in Heidenheim an der Brenz. Das Ehepaar startet für den TSC Villingen-Schwenningen. Bereits die ersten Wertungen der sieben Wertungsrichter zeigten, dass kein Weg an den Dolds vorbeiführte. Sie gewannen das Turnier mit allen fünf Tänzen und damit den Landesmeistertitel. Mit dem Sieg verbunden war der Aufstieg in die nächsthöhere Startklasse, IV-A, der zweithöchsten Klasse im Tanzsport. Die beiden nutzten die Gelegenheit und tanzten sofort im folgenden Turnier der Klasse IV-A mit. Nur knapp verpassten sie die Sensation, auch dieses Turnier zu gewinnen. Am Ende waren sie Vize-Landesmeister. Bild: Verein