Schonach Die Sonne fordert die Schonacher Weltcup-Helfer heraus

Schnee wird in diesen Tagen zum kostbaren Gut bei der Vorbereitung der Wettbewerbe in der Nordischen Kombination um den begehrten Schwarzwaldpokal und für das FiS-Weltcupfinale.

Das kommende Wochenende steht in Schonach ganz im Zeichen des Wintersports: Am Samstag, 18. März, finden die Wettbewerbe in der Nordischen Kombination um den begehrten Schwarzwaldpokal statt. Einen Tag später, am Sonntag, 19. März, gehen die 30 besten Athleten des Jahres zum großen FiS-Weltcupfinale an den Start.

Die Organisatoren und Helfer stehen angesichts der Frühlingstemperaturen vor einer Herkulesaufgabe. „Wir haben eine intensive Vorbereitungswoche vor uns“, ließ Bürgermeister Jörg Frey verlauten. Die der internationale Skiverband FiS hatte grünes Licht für die Veranstaltung gegeben (wir berichteten).

Mit den intensiven Vorbereitungen ging es bereits am Freitagabend los. Das Organisationskomitee hatte alle Helfer zum ersten Informationsabend ins Haus des Gastes eingeladen. „Wir haben festgestellt, dass sich viele untereinander nicht kennen, und nicht wissen, wo die Zuständigkeiten der einzelnen Personen liegen“, beschreibt der stellvertretende SC-Vorsitzende und für das Rahmenprogramm federführend zuständige Wolfgang Förtsch die Intension für die Info-Veranstaltung. Gemeinsam mit Hans-Peter Pohl stellte er anhand einer Präsentation die einzelnen Aufgabenbereiche vor.

Vom Wettkampfkomitee über die Zuständigkeiten an Schanze und Strecke bis hin zur Bewirtung von Teams, Helfern und Zuschauern – insgesamt sind dieses Jahr über 400 Helfer im Einsatz, um für eine reibungslose und gelungene Weltcupveranstaltung zu sorgen. „Wir können zwar nur die Köpfe der einzelnen Teams vorstellen, aber jeder Einzelne ist wichtig“, betonte Förtsch.

Auch das erstmals für das Weltcupwochenende in Schonach erstellte Sicherheitskonzept wurde erläutert. Insgesamt seien 72 Ordner im Einsatz. Ebenfalls gab man den Helfern einen Einblick in das Rahmenprogramm, das auch die Wünsche der Sportler berücksichtige. „Nach dem großartigen Weltcupfinale im vergangenen Jahr sind wir stolz, dass FiS und Deutscher Skiverband wieder auf uns zukamen. Nun liegt es an uns, wieder eine große Sause zu machen“, spornte Bürgermeister Jörg Frey die Helfer an.

An der Langenwaldschanze haben die Arbeiten für das Sportevent des Jahres bereits am Samstag begonnen. Bei zweistelligen Plusgraden und mit hochgekrempelten Ärmeln machte sich das 20-köpfige Team um Schanzenchef Udo Maier daran, den Schnee von den angelegten Depots zu holen und diesen im Auslauf und am Hang zu verteilen.

Die besonderen Herausforderungen wurden dabei nochmals deutlich: Setzt die Strahlkraft der März-Sonne dem weißen Gut doch mächtig zu. Mit der Präparierung der verkürzten Strecke im Skistadion Wittenbach wollen die Organisatoren deshalb erst am morgigen Dienstag beginnen – jede Stunde ohne pralle Sonne zählt hier.