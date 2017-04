Schonach Die Geehrten sind wahre Helden

Ehrenamtliche Helfer betätigen sich auf vielfältigen Gebieten, dafür werden sie vom Schonacher Bürgermeister geehrt.

Schonach – Bürgermeister Jörg Frey konnte bei der Ehrung der zahlreichen freiwillig und ehrenamtlich in der Gemeinde Schonach tätigen Bürgern im Vereinsheim „Volltreffer“ mehr als 40 Teilnehmer begrüßen. Jedes Jahr sagt die Gemeinde den vielen Ehrenamtlichen für ihre Tätigkeit im Sinne der Allgemeinheit am Ehrenamtstag Danke.

Bürgermeister Jörg Frey berichtete, dass die zahlreichen Ehrenamtlichen in Schonach nicht nur reden würden, sondern auch anpacken, dass sie bereit seien, sich für andere zu engagieren und diesen zu helfen. Genau diese Bürger seien nicht egoistisch, sondern gesellschaftlich orientiert, was in der heutigen Zeit umso wichtiger sei. Die Gesellschaft, speziell in kleinen Dörfern wie Schonach, lebe vom Ehrenamt, so Frey. Ohne Ehrenamt gebe es weniger Gemeinschaft und Miteinander, weniger Lebensqualität im Ort und weniger Verständnis füreinander.

Frey dankte allen für diese tolle Arbeit und nannte sie wahre Helden und Vorbilder der Jugend. Er sprach die Hoffnung aus, dass auch im kommenden Jahr wieder viele Schonacher bereit seien, sich ehrenamtlich für die Allgemeinheit und für andere zu engagieren. Die zahlreichen Helfer unterhalten Wanderwege und Themenwege, organisieren Veranstaltungen für Jugendliche, richten jährlich den Funpark am Skilift her, sind bei der Betreuung des Schwimmbads tätig, sorgen für Dekorationen im Dorf und vieles andere mehr.

Frey lud die zu Ehrenden im Anschluss zu einem Vesper im Vereinsheim Volltreffer ein. Bei vielen Gesprächen wurden schon wieder neue Ideen für die Zukunft kreiert.