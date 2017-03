Schönwald Bürgermeister besiegeln Zusammenarbeit

Gemeinsame Wasserversorgung für Furtwangen, Schonach und Schönwald

Schönwald/Schonach/Furtwangen – Es ist eine zukunftsweisende Zusammenarbeit, die die Gemeinden Furtwangen, Schönwald und Schonach am gestrigen Freitag mit den Unterschriften ihrer Bürgermeister besiegelten. Furtwangen hat sehr kräftige Quellen, bei den beiden Nachbargemeinden kann es schon einmal eng werden in den trockenen Sommern.

Da ohnehin geplant war, den Katzensteig abwassertechnisch zu versorgen und die Abwässer der Außenbereiche ebenfalls über die städtische Kläranlage zu reinigen, bot es sich geradezu an, zumindest Schönwald in das Wasserkonzept einzubinden. Und da die Höfe mit Eigenwasserversorgung in den vergangenen Jahren häufig ebenfalls unter Wassernot zu leiden hatten, erwog man, auch diese anzuschließen – was wiederum den Weg nach Schonach eröffnete.

Am 21. Februar des laufenden Jahres verabschiedete der Gemeinderat Schönwald den Vertrag mit der Stadt Furtwangen, am vergangenen Dienstag war auch der Gemeinderat Schonach einstimmig der Meinung, dass dies eine zukunftsträchtige Sache sei.

Schonachs Bürgermeister Jörg Frey sprach von einer ausgezeichneten Idee von Michael Dold von der Firma Aquavilla, der dahin gehend interveniert hatte, dass die Wassernetze leichter zu kontrollieren seien, wenn sie zusammengeschlossen seien. „Beim Regierungspräsidium haben wir offene Türen eingerannt“, zeigte sich auch der Furtwanger Schultes Josef Herdner gestern Nachmittag begeistert.

Durch die Planung der Maßnahme durch die Gemeinde Schönwald habe es zudem wesentlich höhere Zuschüsse gegeben, zudem kann man nun, wie alle drei Bürgermeister feststellten, zusätzlich die Breitband-Leerrohre selbst in abgelegene Außenbereiche verlegen.

Für Schönwald macht die Maßnahme nicht nur deshalb Sinn, weil die Wasserversorgung der Gemeinde gesichert ist, sondern auch, weil man in Richtung Weißenbach vorankommt. Daher sehen Frey, Herdner und auch Wörpel „nur Gewinner“ durch den Vertrag. »Die Zeit war nun endgültig reif, nachdem es vor einigen Jahrzehnten mit der Bodensee-Wasserversorgung nicht geklappt hatte“, zeigte sich Jörg Frey abschließend sehr optimistisch.